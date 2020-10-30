Twitter'da bu yılın üçüncü çeyreğinde gelirler artsa da kâr azaldı

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 936,2 milyon dolara yükseldi. Şirket, 2019'un temmuz-eylül döneminde 823,7 milyon dolar gelir sağlamıştı.

Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği kar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 28,6 milyon dolara geriledi. Şirketin karı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 36,5 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Öte yandan, Twitter'ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 187 milyona ulaştı.



