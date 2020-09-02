Twitter’da artık bazı gündemlerin temsili sabitlenmiş bir Tweet'i olacak

Bazen doğru Tweet, bir gündemi anlamaya yardımcı olabilir. Artık, bir gündem hakkında size doğrudan daha fazla fikir vermesi için bazı gündemlerin temsili sabitlenmiş bir Tweet'i olacak. Twitter’da algoritmalar, Tweetin gündemi çok yansıtıp yansıtmadığını ve popüler olup olmadığını değerlendirerek Tweetin bir gündemi temsil edip etmediğini belirliyor. Algoritmalar, potansiyel olarak kötüye taciz, spam veya sistemimizden yararlanmaya çalışan hesaplar tarafından gönderilmeyen temsili Tweetleri tespit etmek üzere tasarlandı. Gündemlerle ilgili Temsili Tweetler artık iOS ve Android için Twitter'da bulunabilir. Twitter, onları yakında twitter.com'a getirmek için çalışıyor.

Twitter Ürün Müdürü Frank Oppong, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Oppong, “Twitter’da tamamiyla, Tweetler ve hesaplardaki uyarı işaretlerinin yanı sıra düzenlenmiş sayfalar (diğer adıyla Anlar) ve gündemlerle ilgili makaleler hakkında insanlara daha fazla bağlam sunmak için çalışıyoruz. Buna yardımcı olmak için, bir şeyin neden gündem olduğunu açıklamaya yardımcı olmak adına sabitlenmiş Tweetler ve gündemlerle ilgili tanımlar ekliyoruz” dedi.

Oppong, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki haftalarda, gündeme bağlam eklemeye yardımcı olmak için bazı gündemlere eklenen kısa tanımlar göreceksiniz. Tanımlar, bir şeyin neden gündem olduğu konusunda anlaşılması kolay ve net kaynaklı bir bağlam sağlayacak. Açık olmak gerekirse, gündemleri iyileştirmek için yapılacak daha çok iş olduğunu biliyoruz ve bugün duyurduğumuz bağlam güncellemeleri sadece doğru yönde atılmış küçük bir adım. İnsanların bir şeyin neden gündem olduğunu anlamalarına yardımcı olmak ve bir şeyin nasıl gündem olduğuna dair şeffaflık sağlamak için yapabileceğimiz daha çok şey var. Gündemleri daha iyi hale getirmemiz gerekiyor ve bunu yapacağız.”



