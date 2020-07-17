Twitter'a yapılan siber saldırıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Twitter zor günler geçiriyor. Kendi çalışanlarının yetkilerini kullanarak sistemlere sızan hacker'lar, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eski ABD başkanlarından Barack Obama'nın Twitter hesaplarına erişerek buradan bitcoin toplamaya başladı. Kısa sürede yapılan bu paylaşımlar sayesinde 110 bin dolardan fazla bitcoin kazanan siber saldırganların bunu nasıl başardığı halen araştırılırken, Twitter ise çareyi sıcağı sıcağına hesapları kilitlemekte buldu.

BTK'ya bağlı USOM'dan ise konuyla ilgili yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

“Genel Bilgi:

Twitter’da yaşanan güvenlik ihlali nedeniyle takipçi sayısı fazla olan bazı Twitter hesapları üzerinden, bitcoin çalma amaçlı oltalama saldırıları yapılmaktadır.

Saldırganların "crypto4health[.]com ve cryptoforhealth[.]com" gibi adresleri de saldırılarda kullandığı tespit edilmiş olup, USOM tarafından ilk andan itibaren tespit edilen bu zararlı bağlantılar altyapı seviyesinde engellenmiştir.

Etki:

Saldırganlar ele geçirdikleri hesaplar üzerinden attıkları tweetler ile Bitcoin ve diğer kripto para dolandırıcılığı yaparak kazanç sağlamaktalardır.

Çözüm:

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Twitter hesabınızdaki herhangi bir şüpheli aktiviteye karşı dikkat edilmesini ve Twitter hesabına erişim yetkisi bulunan 3. parti uygulamaların kısıtlanmasını ve mümkün olduğunca kullanılmamasını önermektedir."



