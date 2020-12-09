Twitter'a Koreli popu yıldızları damga vurdu

2020 boyunca üstüne en çok Tweet atılan kulüp Brezilya’nın dev camialarından Flamengo oldu. Brezilya kulübünü İngiltere’den Manchester United takip etti. Üçüncü sırada ise NBA’in son şampiyonu Los Angeles Lakers kendine yer buldu.

KOBE için 100 milyona yakın Tweet atıldı

Dünya sporda iki büyük yıldızını bu yıl kaybetti. Talihsiz bir kazada hayatını kaybeden Kobe Bryant hakkında en çok Tweet atılan sporcu olurken, yine kasım sonunda kaybettiğimiz futbol efsanesi Maradona için de 15 milyonun üstünde Tweet atıldı. Lionel Messi’nin Barcelona’da ayrılma ihtimali ve sonrasında kalışı da Twitter’ı sarsan spor olaylarındandı.

Üç ABD’li siyasetçi takipçisi en çok artan isimler

Dünyada Twitter’da en çok takipçisi artan isimlere baktığımızda ilk üç sırada ABD’li siyasetçilerden sırasıyla Donald Trump, Barack Obama ve Joe Biden’in yer aldığını görüyoruz. 4. sıradaki isim ise Ariana Grande oldu.

Hashtag’lerde COVID ve K-pop öne çıktı

Twitter’da iletişimin en önemli araçlarından biri de hashtagler. Bu yıl boyunca özellikle Covid ile ilgili hashtagler kendine sıkça yer buldu. Ama dünyada en çok hashtag olan konu ise yine bir Kore pop grubu oldu. #BTS hashtagi 242 milyon Tweette kullanıldı.



