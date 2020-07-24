MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTwitter ücretli mi oluyor? Sürpriz açıklama
GeriTeknoloji Twitter ücretli mi oluyor? Sürpriz açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 24.07.2020 - 12:12,Son Güncelleme:

Twitter ücretli mi oluyor? Sürpriz açıklama

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Twitter ücretli mi oluyor? Sürpriz açıklama
Abone Olgoogle-news

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter, son günlerde siber saldırı neticesinde çaldırdığı hesapların muhasebesini yapıyor. Diğer yandan şirketin CEO'su Jack Dorsey, sürpriz bir açıklama yaparak Twitter'da ücretli abonelik düşündüklerini ve henüz hazırlık aşamasında olduğunu kaydetti.

Twitter, kullanıcılara sunulduğu ilk günden bu yana büyük ilgi gören platformlardan biri. 140 karakter sınırlamasıyla başlayan; ancak zaman içinde esnetilen kurallar eşliğinde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Twitter, geçtiğimiz günlerde siber saldırıya uğrayarak bazı ünlü hesaplarının hack'lenmesine engel olamamıştı.

Henüz dünya gündeminde üst sıralarda yer alan bu saldırının üzerinden çok geçmeden Twitter, farklı bir konu üzerinde önemli bir açıklama yaptı. Şirketin başındaki isim olan Jack Dorsey, ücretli Twitter aboneliği için akıllarında birkaç farklı model olduğunu söyledi.

Ücretli üyelik konusunda detay vermekten şimdilik kaçınmayı tercih eden Dorsey, yıl sonuna kadar birkaç farklı yöntem kullanarak ücretli abonelik sistemini test edeceklerini belirtti.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter, buna karşın yatırımcılarını pek memnun edemeyen bir platform. Gelir yaratma konusunda ciddi sıkıntıları bulunan şirketin ücretli abonelik sistemini düşünmesi ise bu nedenle şaşırtıcı değil.

CNN'de yer alan habere göre şirket, ücretli hesap çalışmasını gerçekleştirmek için özel bir departman kurmuş durumda.

Twitter'da e-posta ile bildirimler nasıl alınır ?Twitter'da olan biteni hızlıca öğrenmek adına e-posta üzerinden bildirimler alabilir ya da bu bildirimleri kapatabilirsiniz. İşte yolu...
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle