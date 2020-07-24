Twitter ücretli mi oluyor? Sürpriz açıklama

Twitter, kullanıcılara sunulduğu ilk günden bu yana büyük ilgi gören platformlardan biri. 140 karakter sınırlamasıyla başlayan; ancak zaman içinde esnetilen kurallar eşliğinde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Twitter, geçtiğimiz günlerde siber saldırıya uğrayarak bazı ünlü hesaplarının hack'lenmesine engel olamamıştı.

Henüz dünya gündeminde üst sıralarda yer alan bu saldırının üzerinden çok geçmeden Twitter, farklı bir konu üzerinde önemli bir açıklama yaptı. Şirketin başındaki isim olan Jack Dorsey, ücretli Twitter aboneliği için akıllarında birkaç farklı model olduğunu söyledi.

Ücretli üyelik konusunda detay vermekten şimdilik kaçınmayı tercih eden Dorsey, yıl sonuna kadar birkaç farklı yöntem kullanarak ücretli abonelik sistemini test edeceklerini belirtti.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter, buna karşın yatırımcılarını pek memnun edemeyen bir platform. Gelir yaratma konusunda ciddi sıkıntıları bulunan şirketin ücretli abonelik sistemini düşünmesi ise bu nedenle şaşırtıcı değil.

CNN'de yer alan habere göre şirket, ücretli hesap çalışmasını gerçekleştirmek için özel bir departman kurmuş durumda.



