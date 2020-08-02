Twitter ücretli abonelik için düğmeye bastı

Gerçekleşen siber saldırı sonrası ünlü hesapları geçici bir süreliğine de olsa çaldıran ve zor durumda kalan Twitter, saldırganların yakalanmasıyla derin bir nefes almış olsa da, şirket uzun yıllardır çözemediği kârlılık problemi üzerinde kafa yormaya devam ediyor.

Milyonlarca abonesi olmasına karşın zarar etmeye devam eden Twitter, bu nedenle ücretli abonelik sistemi üzerinde çalışıyor. Ücretli Twitter abonelik sistemi ile ilgili anketlerde yer alan sorulara bakıldığında şirketin eklenebilecek yeni özelliklerin hangilerinin tercih edilmek istendiği anlaşılmaya çalışılıyor.



Ancak bu anketlere bakıldığında Twitter'ın tamamen ücretli bir servis olmayacağı görülüyor. Bunun yerine sunulacak bazı ek özellikler, ücrete tabi olacak. Örneğin reklamsız yapıya girmek isteyen kullanıcıların ücretli abonelik sistemine geçmesi tavsiye edilecek.



Tıpkı YouTube Premium'da olduğu gibi reklam görmek istemeyenler bu seçeneği bir tercih olarak görebilir; ancak YouTube'taki gibi reklamlar Twitter'da ciddi seviyede rahatsızlık uyandırmadığından bu yöntemin işe yarayıp yaramayacağını bugünden söylemek oldukça güç.

Şirket bu yılın sonlarına doğru reklam modelini iyiden iyiye netleştirmiş olacak.



