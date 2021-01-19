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HaberlerTeknoloji HaberleriTwitter, Periscope ve Pinterest'e reklam yasağı getirildi
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Teknoloji
A.A. / BBC Türkçe
Haber Giriş: 19.01.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Twitter, Periscope ve Pinterest'e reklam yasağı getirildi

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Twitter, Periscope ve Pinterest'e reklam yasağı getirildi
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter, Periscope ve Pinterest sosyal ağlarına reklam yasağı uygulanmasına karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanlara göre, bugünden itibaren Twitter, Periscope ve Pinperest platformlarına Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına, bu kapsamda ilgili sosyal ağ sağlayıcılarına reklam verilmesi amacına yönelik olarak yeni sözleşme kurulamayacağına ve buna ilişkin para transferi yapılamayacağına karar verildi.

Türkiyeye temsilci atamayan şirketlere kötü haber
Türkiye'ye temsilci atamayan şirketlere kötü haber

Facebook dün Türkiye'ye temsilci atama sürecini başlatma kararı aldığını açıklamıştı.

Reklam yasağı uygulanmadan Türkiye'ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkür eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şunları kaydetti:

"Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz. Lakin milletimizin verilerini, gizliliğini ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol. Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye'de hakim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Taciz, istismar, iftira ve hak ihlalleri bir özgürlük değil, suçtur. Hiç kimsenin bu ve benzeri suçları özgürlük kisvesi altında işlemesine asla müsaade etmeyeceğiz."

Facebook, Türkiye temsilcisi atıyor
Facebook, Türkiye temsilcisi atıyor
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