Twitter kullananlara çok önemli güncelleme uyarısı

Twitter'da hesabı açık olan kullanıcılar attıkları tweet'lere herkesten yanıt alıyorlar. Kullanıcıların kimi bundan şikayetçi değilse de, bazıları herkesin bu tweet'lere yanıt vermesinden pek de hoşnut değil. Kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alan Twitter yönetimi ise kullanıcıların fazlasıyla işine yarayacak yeni bir özelliği devreye soktu; ancak şimdilik sadece iPhone'lara... Şirket, yanıt sistemini değiştirmeye karar verirken, kullanıcılara kimlerin kendi tweet'lerine yanıt verebileceğine karar verme yetkisi tanıyor.



Open (Açık), Community (Topluluk) ve By Invitation (Davet ile) olmak üzere üç farklı seçeneğin ilk etapta kullanıcılara sunulması bekleniyor. Peki bu seçenekler ne anlama geliyor? Örneğin Open yani Açık şeklinde ayarı bırakırsanız, bugün olduğu gibi herkes attığınız tweet'lere yanıt verebilecek. Yani varsayılan olarak ayarınız bu konumda olacak. Ancak Cummunity yani Topluluk seçeneği aktif olduğunda kitle daralıyor ve takip ettiğiniz veya bahsettiğiniz bir kullanıcı ancak sizin tweet'inize cevap verebiliyor.



By Invitation yani Davet İle seçeneği ise sadece atıfta bulunduğunuz (yani mention'ladığınız) kişi ya da kişilerin tweet'lerinize cevap verebilmesine imkan verecek. Henüz test aşamasında olan bu özellik sayesinde Twitter'da gizli hesapların sayısının düşmesi de olasılık dahilinde; zira kullanıcıların azımsanmayacak bir kısmı tweet'lerine ilgisiz insanların yanıt vermemesi için hesabını gizli tutmayı tercih ediyor.

Twitter'ın App Store'da yayınlanan son güncellemesinin notlarında yer alan bilgiler, bu özelliğin kullanılabilir olduğunu gösteriyor. Bu sayede kullanıcılar, daha da kişiselleştirilmiş olan bir Twitter deneyimi yaşama imkanı bulacak. Bu özellik henüz Android cihazlar için kullanıma sunulmuş değil.