Twitter dünya genelinde Covid-19 Araştırması’nı başlattı

Twitter, Covid-19 hakkında bilgi almak için Twitter'a girdiğinizde, öncelikle güvenilir ve yetkili bilgilere erişmenizi sağlamak için özel bir araştırma başlattı. Bu doğrultuda dünya çapındaki resmi ulusal sağlık kurumlarıyla birlikte çalışan Twitter, yaygın yazım hataları da dahil olmak üzere anahtar kelimelerin araştırmayı oluşturduğundan emin olmak için konuşmaları sürekli olarak gözlemliyor.

Araştırma küresel olarak pek çok bölgede yer alıyor ve şu anda Türkiye’de başlamış durumda.



Twitter ayrıca Etkinlikler özelliğinin Covid-19 hakkında güvenilir bilgiler içermesini ve bu özelliğin Türkiye'deki herkes için zaman çizelgesinin en üstünde kullanılabilir olmasını sağlamaya devam ediyor.



Şirketten konuyla ilgili gelen açıklama şöyle:

Günlük konuşmaların güvenliğini sağlamak

Twitter’ın hızı ve sınırsız yapısı, kelimenin yayılması ve insanların dünya çapındaki uzman kaynaklardan son bilgilere erişimini sağlamak adına görülmemiş bir fırsat sunuyor.

Bu görevi desteklemek için global kurulumuz bu kritik zamanda, platformu manipüle edecek ve hizmetimizi kötüye kullanacak teşebbüslere karşı sıfır-tolerans yaklaşımını koruyor. Mevcut durumda, bu konularda kayda değer platform manipülasyon teşebbüsleri görmüyoruz. Bununla birlikte, trendler, arama ve hizmetin diğer yaygın alanlarının kötü davranışlara karşı korunmasını sağlamak adına proaktif özelliklerimize büyük bir ölçüde yatırım yapmış durumdayız. Aynı zamanda bu alanlarda işimizi geliştirmek adına hükümetlerden ve akademisyenlerden yapıcı ve açık bilgi paylaşımını bekliyoruz.

#AdsForGood Desteği ve ek güvenlikler

Uygunsuz reklamları hedef almak adına Covid-19’in ortaya çıkışını fırsatçı bir şekilde kullanan reklamcılardan gelecek olan herhangi bir girişimi durduracağız. Halkı bilgilendirmek isteyen devlet kuruluşlarının Covid-19 ile ilgili reklamlarının tanıtımını yapmalarına izin verilecek.

Ek olarak, verileri doğrulamak için kampanyalar oluşturabilmelerini sağlamak ve en geniş kitlelere yaygın sağlık bilgisi verebilmeleri için, Ads for Good kredilerini kâr amacı gütmeyen kuruluşlara vakfediyoruz. Örneğin, Uluslararası Veri Doğrulama Ağı’nın bir parçası olarak (IFCN/@factchecknet), dezenformasyonun etkisini veri doğrulaması ve veriye dayalı gazetecilik teknikleri yoluyla azaltmaya yoğunlaşan İspanyol kuruluşu @maldita_es’i ve @malditobulo’yu destekledik. Asya’da, Twitter’ı dünya çapında #CoronavirusFacts aracılığıyla IFCN veri doğrulayanlar ile bağlantı kurmak için kullanan Tayvan Veri Doğrulama Merkezi ile iş birliği yaptık. Güvenilir bilgi bulmak ve Çince söylentilerin gerçek dışılığını ortaya koymak için gerçek zamanlı olarak çalışıyorlar.

İş birliklerimizi ilerletmek

Global Toplum Politika ekibimiz, zararı azaltmak için Twitter’ın gücünü kullandıklarından ötürü hesapla ilgili sorunları giderebilmeleri, uzmanlarının onaylanmış hesaba geçiş yapmaları, stratejik tavsiye arayabilmeleri için Dünya Sağlık Örgütü, birçok global hükümet ve halk sağlık kuruluşları ve dünya çapında yetkililerin de dahil olduğu ilgili üçüncü kişiler ile iletişim kanalları oluşturdu. Aynı endüstridekilerle yakın ilişkideyiz ve ilgili tüm görevler arası toplantılara katılacağız. Açık olan tek servis olarak, verilerimiz her gün araştırmada kullanılıyor ve araştırmacılarımızın alanı halka açık. Covid-19 hakkındaki araştırmayı desteklemek adına Twitter’ın datasının kullanılmasına yönelik başvuruları bekliyoruz. Aynı zamanda, data ürünlerimizin toplum sağlık acil durumlarının akademik ve sivil toplum kuruluşu anlayışını nasıl artırabileceğini değerlendirmek adına daha çok #DataForGood keşfedeceğiz.

Dünya çapında insani müdahale ve yardım girişimlerini desteklemek için çalışanlarımızın bağışlarıyla şirketimizde bir Covid-19 kampanya sayfası oluşturduk. Herhangi bir Twitter çalışanı ilgili kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışta bulunabilir.