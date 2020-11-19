Twitter da hikayeler özelliğini kullanıcılarına sunuyor

Kullanıcılar, metin, Tweetler, fotoğraflar veya videolar ile Fleet oluşturabilecek ve Fleet’lerini çeşitli arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirebilecek. Fleets’de bir Tweeti paylaşmak için Tweetin altındaki "Paylaş" simgesine ve ardından "Fleet’de Paylaş" a basmak yeterli. Sonra, bazı metin veya emojilerle bunun hakkında ne düşündüğünü kullanıcı ekleyebilir. Yakın zamanda, çıkartmalar ve canlı yayın özelliği Fleets’de mevcut olacak.

Twitter’da takipçiler, Fleets’leri ana sayfa zaman akışlarının en üstünde görebilecek. Tam profili görebilen herkes orada kişinin Fleets’lerinizi de görebilecek. Kullanıcı, herkesten Direkt Mesaj alma seçeneğini etkinleştirdiyse Fleets’lerine herkes yanıt verebilecek. Kullanıcı, bir Fleet’e cevap vermek istiyorsa da, yazara Direkt Mesaj veya emoji göndermek için üzerine dokunmak ve sohbete Direkt Mesajlarda devam edilebilecek.

Twitter, Brezilya, İtalya, Hindistan ve Güney Kore'de yaptığı deneme testleriyle, Fleets’lerin insanların sohbete daha rahat katılmalarına yardımcı olduğunu gördü. Fleets kullananlar, Fleets ve Direkt Mesajlar aracılığıyla Twitter'da daha fazla sohbete katıldılar. Twitter'da yeni olanlar, Fleets’leri akıllarından geçenleri paylaşmanın daha kolay bir yolu olarak gördüler.

Fleets, kullanıcılatın geri bildirimlerine göre yeni özelliklerle zaman içerisinde güncellenecek. Önümüzdeki günlerde, dünya genelindeki herkesin iOS ve Android için Twitter'da Fleets’leri olacak.



