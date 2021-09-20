Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Eylül Twitter Tweetdeck' te erişim sorunu!

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Twitter akış yenilememe sorunu ile gündeme geldi. Dev sosyal medya platformunda saat 21.45'te güncellememe hatası yer aldı. Kısa süreliğine yaşanan aksaklıktan dolayı Tweet atamayan ve akışı göremeyen kullanıcılar yaşadıkları problemi farklı uygulamalardan dile getirdi. Problem devam ederken Twitter'dan da resmi bir açıklama yapılmadı.

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandığı tahmin ediliyor.

Yaşanan problemle ilgili küresel çapta Twitter'dan da binlerce mesaj paylaşıldı. Twitter'ın serverlarından kaynaklanan bir sorun yaşandığı ön görülüyor.

TWİTTER NORMALE DÖNDÜ

Twitter'da yaşanan erişim sorunu kısa süre sonra Türkiye'de normale döndü. Problem sonrası Türkiye'deki kullanıcılar uygulamaya giriş yapmaya başladı.