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Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Eylül Twitter Tweetdeck' te erişim sorunu!

#Twitter#Sosyal Medya#Tweetdeck
Twitter çöktü mü, neden açılmıyor 20 Eylül Twitter Tweetdeck te erişim sorunu

Twitter çöktü mü sorusu, sosyal medya uygulaması Twitter'da akış yenilenmemesinden dolayı gündeme geldi. Akşam saatlerinde dev iletişim platformu Twitter Tweetdeck'te güncellememe problemi yaşanırken kullanıcıların karşısına, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarısı çıktı. Twitter'da yaşanan erişim sorununun küresel çapta olabileceği gelen ilk bilgiler arasında yer aldı. İşte, Twitter neden açılmıyor? sorusunun yanıtına yönelik ayrıntılı bilgiler.

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Twitter akış yenilememe sorunu ile gündeme geldi. Dev sosyal medya platformunda saat 21.45'te güncellememe hatası yer aldı. Kısa süreliğine yaşanan aksaklıktan dolayı Tweet atamayan ve akışı göremeyen kullanıcılar yaşadıkları problemi farklı uygulamalardan dile getirdi. Problem devam ederken Twitter'dan da resmi bir açıklama yapılmadı.

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandığı tahmin ediliyor.

Yaşanan problemle ilgili küresel çapta Twitter'dan da binlerce mesaj paylaşıldı. Twitter'ın serverlarından kaynaklanan bir sorun yaşandığı ön görülüyor.

TWİTTER NORMALE DÖNDÜ

Twitter'da yaşanan erişim sorunu kısa süre sonra Türkiye'de normale döndü. Problem sonrası Türkiye'deki kullanıcılar uygulamaya giriş yapmaya başladı.

Pandemi sosyal medya algoritmalarını değiştirir mi

Pandemi sosyal medya algoritmalarını değiştirir mi?

 

 

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#Twitter#Sosyal Medya#Tweetdeck