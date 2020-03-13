Twitter çalışanları ofislerini terk ediyor, evlerine giriyor

Dünyayı çepeçevre saran ve son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs, büyük işletmeler için de büyük bir sınava dönüşmüş durumda. Çalışanlarının sağlığını korumak için evden çalışma yöntemine geçiş yapan şirketler, faaliyetlerini bu şekilde yürütmeye çalışıyor. Bu değişikliği yapan son isim ise popüler sosyal medya mecrası Twitter oldu.



COVID-19 salgınının ABD'de de görülmesinin ardından çalışanların evde çalışması zorunlu hale getirildi. Şirket, çalışanlarını zorunlu bıraktığı bu kararının öncesinde de çalışanlarını evden çalışması yönünde teşvik ediyordu.



Evden çalışanların karşılaşacağı ek maliyetleri de düşünen Twitter, evden çalışacaklar için gereken altyapı ve masrafları da tamamen karşılayacak. Çocuklu çalışanların bakım masrafları da yapılacak ödemelere dâhil edilecek. Daha önce de Google, Amazon, Microsoft gibi dünya devleri benzer bir karar alarak evden çalışma modelini benimsemişti.











