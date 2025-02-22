Twitch kullananlara kötü haber: Limit geliyor

Haberin Devamı

Amzon'un sahibi olduğu ve genel olarak oyunlarla ilgili yayınların izlendiği video platformu Twitch, belirli tipteki içeriklere depolama sınırı getiriyor.

Platform, destek sitesinde yaptığı duyuruda "Yüklemeler" ve "Öne Çıkan Anlar" videolarına 19 Nisan 2025'ten itibaren 100 saatlik depolama limiti getirildiğini açıkladı.

Ancak belirtmekte yarar var, bu 100 saatlik limite canlı yayınların kaydedilen videoları ve yayıncıların yüklediği kısa Klipler dahil değil.

Öne Çıkan Anlar ve Yüklemeler genelde Kliplerden daha uzun oluyor, bu yüzden de yeni limite dahil edilecek olan bu türdeki içerikler.

Twitch'te kullanıcı profili altında beş kadar farklı tipte video bulunurken, bu durum biraz kafa karıştırıcı. Söz konusu beş farklı tipteki videodan, sadece ikisi 100 saatlik limite dahil edilecek.

Haberin Devamı

Yine Twitch'e göre, mevcut kullanıcıların yarısından azı 100 saatlik limite takılıyor. Bu kullanıcılara doğrudan bildirim gideceği ve 19 Nisan'a kadar bu durumu düzeltmezlerse, içeriklerin otomatik silineceği uyarısı da yapılıyor.

Bunun ardından, limiti geçmek mümkün olmayacağı için, otomatik içerik silinmesi de olası değil.

Yani eğer söz konusu kullanıcılar arasındaysanız, bu durumu düzeltmek için bir buçuk ay kadar süreniz var.