Twitch indir - Twitch nasıl indirilir? Android ve IOS için cretsiz Son Sürüm Twitch Uygulaması

Haziran 2011 yılında çıkış yapan ve geçtiğimiz yıllar içerisinde Amazon tarafından satın alınan Twitch bir canlı yayın platformudur. Rakiplerinden ayrılmasına neden olan en büyük fark ise her türlü kitleye ve zevke uygun yayınların bünyesinde bulunmasıdır.

Twitch Nedir ve Ne İşe Yarar?

Kuruluş amacı e-spor ve video oyunlar olan Twitch günden güne daha farklı bir yapıya bürünmüştür. Artık Twitch üzerinde isteyen herkes dilediği konuda canlı yayınlar gerçekleştirir dünyaya ulaşma imkanı buluyor. Twitch ne işe yarar sorusuna verilebilecek en iyi cevap herhangi bir konuda iyi olan kişilerin yeteneklerini topluma gösterme olduğudur. Nitekim Twitch üzerinde istisnai konular dışında herhangi bir kısıtlama ya da sınırlamalar mevcut değildir. Buna ek olarak Twitch platformu yayıncıları destekleme ve ekonomik anlamda onlara yardımcı olabilmek için kullanıcılara imkan tanır.

Twitch Nasıl İndirilir?

Twitch her ne kadar bir internet sitesi olarak var olsa da tablet ve akıllı telefonlar için mobil uygulaması bulunuyor. Daha hızlı ve etkili çalışan mobil uygulaması sayesinde herhangi bir gecikme yaşamadan yayın yapma ve yayın yapan kişilerin içeriklerini takip etme fırsatı oluşuyor. Ancak masaüstü cihazlar aracılığı ile Twitch platformunu kullanmak isterseniz web sitesi sizin için en iyi çözüm olacaktır. Aşağıda yer alan link üzerinden Twitch platformuna kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

https://www.twitch.tv/

Twitch İos App Store İndirme Linki

İos cihazlar için özel olarak geliştirilen Twitch uygulaması hem canlı yayın yapma hem de yayıncıları içeriklerini anlık olarak takip etme imkanı veriyor. Çeşitli kanallar aracılığı ile yayıncılara destek olma, onlar ile anlık olarak sohbet edebilme ve yayına entegre olma Twitch İos ayosk uygulaması sayesinde mümkün oluyor. Aşağıdaki link üzerinden iPad ve iPhone cihazlarınıza Twitch uygulamasını hızlıca indirebilirsiniz.

https://apps.apple.com/tr/app/twitch/id460177396?l=tr

TWİTCH İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Twitch Android Google Play İndirme Linki

Google Play Store dünya üzerinde bulunan en büyük uygulama marketlerden birisi olup günümüzde pek çok kişinin kullanmış olduğu Twitch uygulamasını da bünyesinde barındırıyor. Neredeyse her türlü cihazda kullanılabilen Twitch uygulamasını Android cihazlarınız için aşağıdaki link üzerinden indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.twitch.android.app&hl=tr&gl=US

TWİTCH ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİ TIKLAYIN

Twitch Nasıl Yüklenir?

Twitch uygulamasını yükleyebilmek için yapmanız gereken tek şey yukarıda yer alan cihazınıza uygun uygulama marketini ziyaret etmek olacaktır. İndirme işlemini başlattıktan sonra Twitch uygulamasını hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Twitch Nasıl Kullanılır?

Twitch kullanımı ikiye ayrılıp bunlardan ilki canlı yayınları takip etmektir. Sevdiğiniz içerik üreticileri canlı yayına geçtiği zaman Twitch üzerinden bildirim alma imkanınız bulunuyor. Ayrıca bu içerik üreticilerine abone olarak onlarla anlık sohbet etme ve yayınlarına katılma fırsatı yakalayabilirsiniz. Diğer yandan siz de bir streamer olmak ve canlı yayına başlamak istiyorsanız bilgisayarınız, tabletiniz ya da telefonunuz üzerinden hızlıca hesap oluşturarak yayın yapmaya başlayabilirsiniz.

Twitch'in Özellikleri Neler? Twitch İncelemesi

Twitch uygulamasının en çok dikkat çeken özelliği maddi gelir elde edebilmektir. Diğer bir deyişle Twitch aracılığı ile herhangi bir yeteneği sergileme ve yeteneklerimiz ile ilgilenen topluluğa hitap etme olanağı bulabilirsiniz.

Twitch Nasıl Silinir?

Twitch uygulamasını cihazınızdan kaldırmak için yapmanız gereken şey indirdiğiniz uygulama marketindeki sayfasını ziyaret etme ya da sırasıyla cihazınızdan Ayarlar - Uygulamalar - Twitch - Kaldır adımlarını uygulamak olacaktır.