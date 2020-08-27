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Haber Giriş: 27.08.2020 - 10:51 | Son Güncelleme:

TUSAŞ'ın stajyer mühendis programı için başvurular başladı

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TUSAŞ'ın stajyer mühendis programı için başvurular başladı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Türkiye'nin nitelikli insan kaynağının artırılmasına yönelik hayata geçirdiği Senin Kariyer Yolun (SKY) Stajyer Mühendis Programı'na başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, havacılık ve uzay ekosisteminin öncü şirketi olma vizyonu ile ülkenin nitelikli iş gücüne katkı sağlamaya devam ediyor.

TUSAŞ, her yıl gençlerin yoğun ilgi gösterdiği program kapsamında başvuru toplamaya başladı. TUSAŞ ile protokolü bulunan üniversitelerden ilgili mühendislik dallarında eğitim gören 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin dahil edileceği program, Kasım 2020 döneminde başlayacak. Programa kabul edilen öğrencilerin uzmanlık alanlarına göre yönlendirileceği program Mayıs 2021’e kadar devam edecek.

Milli havacılık ve uzay projelerini ülkeye kazandırmak için faaliyetlerini sürdüren TUSAŞ’ın söz konusu programı, sunduğu sosyal imkanların yanı sıra Türkiye'nin havacılık tarihindeki en önemli projelerde gençlerin aktif görev almasına imkan sağlıyor.

Bu yıl makine, elektrik - elektronik/haberleşme, havacılık, uçak, uzay, bilgisayar, imalat, metalurji ve malzeme, kimya, mekatronik mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin kabul edileceği program, TUSAŞ’ın Ankara, İstanbul ve Bursa yerleşkelerinde gerçekleştirilecek.

Milli projelere yakından tanıklık etme imkanı sağlayacak SKY Stajyer Mühendis Programı ile öğrenciler, mühendislik pratiği ve farkındalığının yanı sıra üniversitelerde öğrendikleri bilgileri, TUSAŞ’ın nitelikli mühendis ve teknisyenleri sayesinde pratiğe dönüştürme imkanına sahip olacak.

 Staj programına başvurular için son tarih 27 Eylül olarak açıklandı. Program ilişkin bilgi ve başvuru için "www.seninkariyeryolun.com" ve "www.vizyonergenc.com" siteleri ziyaret edilebilecek.

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