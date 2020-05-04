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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 04.05.2020 - 06:41,Son Güncelleme:

TUSAŞ ile HAVELSAN'dan önemli iş birliği

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TUSAŞ ile HAVELSAN'dan önemli iş birliği
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi'nde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile HAVELSAN'ın iş birliğine imza attığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde savunma sanayi sektörünün, tedbirleri en üst seviyede uygulayıp faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) geliştirilme çalışmalarının da hız kesmeden sürdürüldüğünü, bu proje kapsamında TUSAŞ ile HAVELSAN'ın iş birliğine imza attığını belirtti.

TUSAŞ ile HAVELSAN'ın iş birliğiyle, yazılım geliştirme, simülasyon, eğitim ve bakım simülatörleri gibi birçok çalışma gerçekleştireceğine işaret eden Demir, "MMU'nun Geliştirilmesi Projesi tamamlandığında ülkemiz dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

TUSAŞ ve HAVELSAN arasındaki iş birliği, gömülü eğitim/simülasyon, eğitim ve bakım simülatörleri ve çeşitli alanlarda verilecek mühendislik desteği (Virtual Test Environment, proje seviyesi yazılım geliştirme ve siber güvenlik) konularını kapsıyor.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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