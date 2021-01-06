TUSAŞ, cirosunun neredeyse yarısını Ar-Ge yatırımlarına harcadı

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “2020 Avrupa Birliği Endüstriyel Ar-Ge Yatırımları Puan Tablosu”na göre 2 bin 500 şirket arasında yer aldı. TUSAŞ, böylece 2019 yılında Ar-Ge’nin toplam hasılata oranını yüzde 34,4 olarak gerçekleştirirken, 2020 yılında bu oranı yüzde 40’ın üzerine taşımış oldu.



"İlk kez 'Tekparça Termoplastik Spoiler Protitipi' üretimi gerçekleşti"



2020 yılı içerisinde Ar-Ge alanında havacılık ekosistemine IMODE projesi ile uçak kokpit sistemlerinin görsel ve mantıksal tasarımlarının gerçekleştirilmesinin yerli ve milli kaynak kodları oluşturarak katkı sağlayan TUSAŞ, BOEING ile “Termoplastik” üretimi alanında teknolojik işbirliği anlaşması yaparak yatırım ivmelerini sürdürdü. “Geleceğin Kanat Teknolojileri Projesi” kapsamında ilk kez "Tekparça Termoplastik Spoiler Protitipi" üretmeyi başaran TUSAŞ, AIRBUS’ın yeni nesil tek koridorlu yolcu uçağında bu tasarımı kullanılması sağlamayı hedefleniyor.



“TUSAŞ ürün geliştirme konusunda 2020 yılına bir çok başarı sığdırdı”



Yapay zeka projelerini de içeren bir çok proje için TÜBİTAK başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kuruluşların proje destek programlarına dahil olan TUSAŞ inovatif ve faydalı ürün geliştirme konusunda 2020 yılına bir çok başarı sığdırdı. Gücünü tecrübe, inovasyon ve yüksek teknolojiden alan TUSAŞ, her yıl Ar-Ge alanında ilkleri ülkemiz başta olmak üzere dünya havacılık ekosistemine kazandırmayı sürdürüyor. Dünyanın en köklü havacılık şirketleri için kritik hava aracı bileşenleri üretiminin yanı sıra tasarımında da etkin rol alan TUSAŞ, havacılık ve uzay eko-sistemine yön veren küresel bir şirket olma vizyonunu gerçekleştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyor.



