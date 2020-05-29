Türksat Model Uydu Yarışması'na rekor başvuru geldi

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, ilk kez düzenlendiği 2016 yılında 7 takımın başvurduğu yarışmaya, 2017'de 25, 2018'de 34, geçen yıl 51

üniversiteden 95 takım başvuru gerçekleştirmişti.



Takvime uygun şekilde devam eden 7 etaplı yarışmada, ikinci etaba geçildi. Türksat Model Uydu Yarışması'nda uçuşları da içeren final etabı eylülde yapılacak.



Uçuş etabında başarı gösteren takımların ödülleri, 22-27 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenmesi planlanan "Teknofest" etkinliğinde takdim edilecek.



