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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 29.05.2020 - 07:02,Son Güncelleme:

Türksat Model Uydu Yarışması'na rekor başvuru geldi

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Türksat Model Uydu Yarışması'na rekor başvuru geldi
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Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle 5'inci kez düzenlenecek uluslararası "Türksat Model Uydu Yarışması"na, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelere mensup 149 takım tarafından rekor sayıda başvuruda bulunuldu.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, ilk kez düzenlendiği 2016 yılında 7 takımın başvurduğu yarışmaya, 2017'de 25, 2018'de 34, geçen yıl 51
üniversiteden 95 takım başvuru gerçekleştirmişti.

Takvime uygun şekilde devam eden 7 etaplı yarışmada, ikinci etaba geçildi. Türksat Model Uydu Yarışması'nda uçuşları da içeren final etabı eylülde yapılacak.

Uçuş etabında başarı gösteren takımların ödülleri, 22-27 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenmesi planlanan "Teknofest" etkinliğinde takdim edilecek.

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