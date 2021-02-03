Türksat Model Uydu Yarışması için son başvuru tarihi belli oldu

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında teknofest.org web adresi üzerinden başvuruların alındığı Türksat Model Uydu Yarışması, eylül ayında gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin uydu ve uzay teknolojileri alanında kıyasıya rekabet için hazırlandığı yarışmada, mühendislik alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı sunulacak ve disiplinler arası çalışma becerisi kazandırılacak.

Öğrencilerin diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı, sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendisler ile iletişim imkanının da sağlanacağı yarışmayla uydu ve uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yarışma sonunda, birinci takım üyelerine 40 bin, ikinci takım üyelerine 30 bin, üçüncü takım üyelerine ise 20 bin lira ödül verilecek.

Belgelerin teslim takvimi

Açıklamada, yarışma öncesi belgelerin teslim takvimine ilişkin şu bilgi verildi:

"Tasarımdan üretime ve görev sonrası gözden geçirilmesine kadar uydu ve uzay projesinin tüm yönlerini içeren yarışmada POR rapor teslimi 7 Mart'ta, PDR rapor teslimi 2 Mayıs'ta, katılım belgelerinin teslimi 30 Temmuz'da, QR rapor teslimi ise 15 Ağustos'ta yapılacak."