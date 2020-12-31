Türksat ile Discovery ortaklığı uzatıldı: 3 yıl daha sürecek

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türksat KabloTV müşterileri, Discovery Channel'ın "Altın Peşinde", "İşte Sürat İşte Ses", "Ölümcül Av", ID'nin "Jeffrey Eppstein'ı Kim Öldürdü?", "İhanet ve Kan Bağları", "Discovery Science'ın Evrenin İşleyişi", "Nasa'nın Açıklanamayan Dosyaları" ve "Tarihe Yakından Bakış" gibi programlarına 3 yıl daha erişebilecek.

Bu içeriklerin yanı sıra, müşteriler Eurosport kanalları tarafından yayınlanacak, dünyanın en prestijli spor etkinliklerinden biri olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı, Tokyo 2021 Yaz Olimpiyatları'nı ve Tour de France bisiklet yarışlarını da izlemeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türkiye'nin ilk ve tek kablolu dijital TV platformu KabloTV'nin, kullanıcılarına ilk günden beri her beğeniye hitap eden zengin içerikler sunduğunu bildirdi.

Şen, yaşanan değişim rüzgarını arkasına alarak gün geçtikçe gelişmekte olan dijital dünyanın gereklerini ve yenilikçi hizmetlerinde en yeniyi yakalamayı hedefleyen KabloTV'nin, bu konuda ilklere imza atarak sektördeki farklılığını ortaya koyduğunu belirterek, KabloTV müşterilerine sunulan içeriğin zenginleştirilmesi kapsamında, belgesel severler tarafından yakından takip edilecek Discovery Channel'ı Türksat Kablo abonelerine ulaştıran bu anlaşmadan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Discovery Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Birgül Öztürk de "Türksat ile olan iş birliğimizi sürdürdüğümüz için çok mutluyuz. İmzalanan anlaşma sonucu Kablo TV aboneleri, macera, yaşam tarzı, suç ve spor gibi türleri barındıran geniş bir içerik yelpazesine erişim sağlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.





