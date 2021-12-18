Türksat 5B ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?

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Türksat 5B uydusu ile Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi 15 kattan fazla artacak. Yüksek veri kapasitesi sayesinde Türkiye'nin en uç noktasına kadar erişim sağlayacak olan Türksat 5B uydusu, 37 yıllık manevra ömrüne sahip olacak. Toplam band kapasitesi ise 50 GBPS olacak.

TÜRKSAT 5B NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Türksat 5B uydusu, Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden pazar günü saat 06.58'de fırlatılacak.

Türkiye'nin haberleşme kapasitesine büyük güç katacak Türksat 5B uydusu ile ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B ile ilk kez yerli tasarlanan ekipmanların uzaya gönderileceğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, ayrıca şunları kaydetti;

"Türksat tarafından belirlenen 'Yerli Endüstri Katkı Programı' Türksat 5B’de uygulandı. Türkiye'de üretilen iki haberleşme ekipmanı Türksat 5B uydusunda kullanılıyor. Bu sayede, ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi, Türksat 5B uydusuyla gerçekleşecek. 42 derece doğu yörüngesinde 35 yılı aşkın süre hizmet verecek uydu aynı zamanda, denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak. Ayrıca, Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle, karasal altyapıyla erişilemeyen yerlere internet altyapısı rahatlıkla kurulabilecek.

VERİ KAPASİTESİ 15 KAT ARTACAK

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Türksat 5B, Türkiye’nin uydu ve iletişim imkanı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracak. Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydumuz olacak Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip. Kapsama kapasitesi hayli geniş olacak uydumuzla Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelere hitap edebileceğiz. Yeni uydumuz ayrıca, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps’den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak."

Geniş bant veri kapasitesiyle büyük bir nüfusa ticari servis hizmeti sunacak. Türksat 5B'nin manevra ömrünün 35 yılın üzerinde olacağı öngörülüyor. Uydunun devreye alınmasıyla TÜRKSAT A.Ş. haberleşme uydularının sayısı beşe çıkacak.