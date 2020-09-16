Türksat 5A uydusunu SpaceX uzaya gönderecek

Türkiye, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey ve Güney Afrikayı kapsayacak Türk uydusunu şirketin Falcon 9 mekiği uzaya taşıyacak. Airbus tarafından Türkiye için üretilen uyduyu taşıyacak olan Falcon 9 mekiği, ABDnin Florida eyaletine bağlı Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan 30 Kasım 2020 tarihinde uzay yolculuğuna başlayacak.



ULAŞTIRMA BAKANI DUYURDU



Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, SpaceXin 30 Kasımdaki Türkiye görevini sosyal medyadan açıklayarak duyurdu. Bakan Karaismailoğlu Gökyüzünde dengeleri değiştiriyoruz! Türkiyemizin karada, havada, denizde sahip olduğu büyük vizyonu uzaya taşıyoruz dedi.



