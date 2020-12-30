Türksat 5A uydusu uzaya ne zaman fırlatılacak? Bakan Karaismailoğlu tarihi duyurdu! İşte Türksat 5A özellikleri

Türksat 5A uydusu son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. Tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahip olan uydunun 4 Ocak Pazartesi'yi 5 Ocak Salı'ya bağlayan gece uzaya fırlatılacağı açıklandı. Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, daha önce yaptığı açıklamada, Türksat 5A'nın Türkiye'nin yanı sıra batısındaki ve doğusundaki ülkeler ile MENA Bölgesi denilen Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayacağını ifade etmişti.

TÜRKSAT 5A UYDUSU NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pazartesiyi salı gününe bağlayan gece 5A uydusunun uzaya fırlatılacağını açıkladı. Karaismailoğlu, "Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece yine ülkemiz hem uzay açısından hem uydu açısından önemli bir gün. Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız.

Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda. İnşallah onu da uzaya fırlattıktan sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte salı günü bunun programını yapacağız. Peşinden haziran ayı gibi planladık. 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Dünyada ilk yerli ve milli 6A uydumuzun da çalışmaları devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Onunla uzayda gücümüzü varlığımızı bütün dünyaya hissettirmiş olacağız" diye konuştu.

TÜRKSAT 5A NEDİR?

Türksat 5A, 4 Ocak 2021 günü Türkiye saati ile 3'te uzaya gönderilmesi hedeflenen haberleşme uydusudur. TAI 'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test (UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile iş birliği sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur. Takibinde gelecek Türksat 5B'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ileriki amaçlarından birisi de Türksat 6B uydusunun tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir.

Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir.

TÜRKSAT 5A ÖZELLİKLERİ

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat 5A'nın şu anda hizmet veren haberleşme uydularını destekleyecek şekilde hizmet sunacağını, Türkiye'nin yanı sıra batısındaki ve doğusundaki ülkeler ile MENA Bölgesi denilen Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayacağını kaydetti.

Şen, Türksat 5B'nin sağlayacağı katkıya ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Türksat 5B'nin 53 Gbps gibi yüksek veri iletim kapasitesi sayesinde Türkiye, MENA Bölgesi gibi Orta Doğu, Kuzey Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika, Akdeniz’in büyük bir bölümü ile Ege Denizi'ni kapsayan geniş bir coğrafyada ülkelerin veri haberleşme altyapısını oluşturacak. Türksat 5B'nin kapsama alanlarını planlarken hem Türkiye'nin ulusal egemenlik haklarını korumak hem de ulusal egemenlik haklarıyla değer yaratmak amacını güttük. Söz konusu uyduyu şirketin sürdürülebilirliği açısından hem de bundan sonraki yatırımlara kaynak yaratması açısından pazarın yöneldiği hususları da içerek şekilde kapsama alanlarını belirledik."