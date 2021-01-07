Türksat 5A uydusu canlı yayınla uzaya fırlatılacak - Türksat 5A uydusu özellikleri neler?

Türksat 5A uydusunun gönderilmesi için geri sayım devam ediyor. Haberleşme uydusu olarak gönderilecek Türksat 5A Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

TÜRKSAT 5A ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD/Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 04.28 itibarıyla Türksat 5A'nın hizmet vereceği yörüngesine fırlatacağını belirterek, "Türksat 5A ile yeni Ku bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak Türksat 5A ile yeni Ku bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız. 12 kilovat güçle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacağız. 30 yıl süreyle uzayda hizmet verecek Türksat 5A'nın manevra ve hizmet ömrü, diğer uydularımıza kıyasla çok daha uzun olacak. Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak 5A'daki diğer bir yenilik de 'elektrikli itki sistemi'dir. Kimyasal itki sistemine kıyasla daha az kütle oluşturan elektrikli itki sistemi sayesinde, uydumuza daha fazla haberleşme sistemi yükleme imkanı bulduk." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, uydunun yörüngesine fırlatılacağı bu önemli anları canlı yayınlarla Türksat tesisine kurdukları uzay küresi vasıtasıyla paylaşacaklarını belirterek, "Fırlatmadan yarım saat sonra Türksat 5A, roketin ikinci katından ayrılacak. Ayrılmadan 35 dakika sonra da ilk sinyali almayı bekliyoruz. Fırlatmanın ardından yaklaşık 4 ay 20 gün sonra uydu, 31 derece doğu boylamındaki yörüngesine ulaşacak. 1 ay sürecek testlerin ardından da faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberleşme alanında güce güç katacak uydu ve uzay teknolojisi çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, yörüngesine fırlatacak Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle uzaydaki aktif haberleşme uydu sayının 4'e çıkacağını kaydetti.