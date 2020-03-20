TurkNet'ten koronavirüsle ilgili önemli açıklama

Koronavirüs salgını nedeniyle kullanıcıların bir kısmı uzaktan eğitim ile birlikte internetten daha fazla yararlanması gerekecek; diğer yandan evden çalışmaya başlayanlar için de internet hızının ve kesinti olmaması durumu hayli önemli. Bu konuda telekom operatörleri yoğun bir çalışma içindeyken, TurkNet cephesinden konuyla ilgili bir açıklama geldi.



İşte o açıklama:

"Bu zor günlerde evde daha çok vakit geçireceğinizin ya da evden çalışmak zorunda kalacağınızın farkındayız. Tüm ekibimiz sizin evde ve sağlıcakla kalmanız için gerekli tüm çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Artacak internet trafiğine kapasitemiz ve altyapımız hazır. Gereken durumlarda da altyapıya hızlıca müdahale edebiliyoruz. Yani hizmetinizde herhangi bir sıkıntı ve problem yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz.

Bu arada biz de hem çalışanlarımızın sağlığı hem de toplumsal sorumluluk açısından ofislerimizde ve operasyon merkezlerimizde uzaktan çalışmaya geçtik. Bunu bu çapta ilk defa yapıyoruz, dolayısıyla bazen taleplerinize geç dönüşler yaparsak kusurumuza bakmayın.

Desteğiniz ve anlaşıyınız için teşekkür ederiz."