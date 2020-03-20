MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTurkNet'ten koronavirüsle ilgili önemli açıklama
GeriTeknoloji TurkNet'ten koronavirüsle ilgili önemli açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 20.03.2020 - 09:46,Son Güncelleme:/

TurkNet'ten koronavirüsle ilgili önemli açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TurkNet'ten koronavirüsle ilgili önemli açıklama
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan öğrenci ve çalışanların en temel ihtiyaçlarından biri de internet. İnternet hizmetinin kesintisiz bir şekilde verilmesi gerektiği bu dönemde operatörler birbiri ardına açıklamalar yaparken, TurkNet de kullanıcılarına e-posta yoluyla mesaj yolladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kullanıcıların bir kısmı uzaktan eğitim ile birlikte internetten daha fazla yararlanması gerekecek; diğer yandan evden çalışmaya başlayanlar için de internet hızının ve kesinti olmaması durumu hayli önemli. Bu konuda telekom operatörleri yoğun bir çalışma içindeyken, TurkNet cephesinden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

İşte o açıklama:

"Bu zor günlerde evde daha çok vakit geçireceğinizin ya da evden çalışmak zorunda kalacağınızın farkındayız. Tüm ekibimiz sizin evde ve sağlıcakla kalmanız için gerekli tüm çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Artacak internet trafiğine kapasitemiz ve altyapımız hazır. Gereken durumlarda da altyapıya hızlıca müdahale edebiliyoruz. Yani hizmetinizde herhangi bir sıkıntı ve problem yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz.

Bu arada biz de hem çalışanlarımızın sağlığı hem de toplumsal sorumluluk açısından ofislerimizde ve operasyon merkezlerimizde uzaktan çalışmaya geçtik. Bunu bu çapta ilk defa yapıyoruz, dolayısıyla bazen taleplerinize geç dönüşler yaparsak kusurumuza bakmayın.

Desteğiniz ve anlaşıyınız için teşekkür ederiz."

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle