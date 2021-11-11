TurkNet ile maksimum hız, tek fiyatla evinize geliyor

Pandemi sürecinde önemi daha da iyi anlaşılan internet, milyonlarca eve giriyor ve fiziksel olarak yapılan pek çok işlem internete taşınmış durumda. Kullanıcılar kesintisiz internetle birlikte alabilecekleri maksimum internet hızının peşine düşerken, artan ihtiyaçların farkında olan TurkNet ise aboneleri için sunduğu çözümlerle adından söz ettiriyor.

Pandemi dönemiyle ilgili konuşan TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler, işe gitme alışkanlıklarından eğitime pek çok alanda büyük değişimler yaşandığını kaydetti, bu durumun doğrudan internete yansıdığını belirtti ve kullanıcılar için kaliteli, hızlı internetin hayati bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

İNTERNETSİZ HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Bu süreçte sabit internette büyük bir talebin oluştuğuna dikkat çeken Çelebiler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TurkNet olarak bu talebi karşılamaya çalıştık. Kullanıcılar internetlerinde bir sıkıntı yaşamak istemiyorlar. Çünkü internetle ilgili bir sorun yaşandığında tüm ailenin hayatı son derece olumsuz bir şekilde bu durumdan etkileniyor, hayat durma noktasına gelebiliyor. Örneğin market alışverişi için sipariş verilemiyor, toplantı yapılamıyor, uzaktan eğitimine devam edemiyor ve bunun gibi pek çok sorun doğabiliyor. Bu açıdan sürecin dijitalleşmeyi öne çektiğini söyleyebiliriz."

Türkiye'nin pandemiden önce de dijitalleşme evresinde olduğunu hatırlatan Çelebiler, pandemi ile birlikte bu sürecin hayli hızlandığını kaydetti.

Pandemi öncesinde ev internetinin özellikle akşam saatlerinde yoğun olduğunu belirten ve akşam saatlerinde hane halkının evlerine gelmesiyle bu yoğunluğun yaşandığını kaydeden Çelebiler, pandemi sürecinde ise bu yoğunluğun tüm güne yayıldığını söyledi.



Son iki yılda TurkNet'in abone sayısını ikiye katladığına dikkat çeken Çelebiler, sektörün oldukça rekabetçi olduğuna vurgu yaptı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de her iş yerinin, her evin dünya standartlarında bir internet kalitesini, internet hızını hak ettiğini düşünüyoruz. Bu nedenle herkese basit, anlaşılır, hızlı bir internet sunmak için yola çıktık. Ancak sektöre baktığımızda kafa karışıklığı yaratan çok şeyle karşılaştık. Abonelerin kafasını karıştıran sayıca çok tarifeler ve kampanyalar var, ayrıca verilen taahhütleri de unutmamak lazım. Bu yüzden abonelerin tarifeye geçişi kolay, çıkması ise zora giriyor. Ancak internet dünyası farklı bir dünya ve bu kadar kafa karıştıcı etmenin olmaması gerekiyor."

ADRESİNİZDEKİ MAKSİMUM HIZ, TEK FİYAT

Daha az sayıda ve anlaşılır tarifelerle abonelere ulaşmak gerektiğinin altını çizen Çelebiler, tüm bilgilerin abonelere şeffaf bir şekilde sağlanmasının önemli bir nokta olduğunu, abonelerin de böylece kendileri için en uygun olanı seçmelerinin söz konusu olabileceğini dile getirdi ve ekledi:

"Bizde taahhüt yok. Müşteri ihtiyaç duyduğu sürece bizimle beraber. İhtiyacı olmadığında istediği an ayrılma şansına sahip. Bu anlayış elbette yankı buldu ve karmaşık tarifelerden uzaklaşan aboneler, ne istediklerini bilerek bize geldi. Şu an altyapının sağladığı en yüksek hızı sunuyoruz. Fiber altyapılarda hız daha yüksek oluyor. Bakır tabanlı altyapılarda daha düşük oluyor. Ama genel olarak yüksek kapasitelerle hizmet sunuyoruz ve tek fiyat politikamızla herkes neyi ödeyeceğini, karşılığında neyi alacağını bilerek bize geliyor."



KOLTUĞUNUZDAN KALKMADAN TURKNET ABONESİ OLMAK MÜMKÜN

TurkNet, başvuru ve iptal, tarife ve fatura gibi tüm işlemleri müşterilerine dijital olarak sunuyor. Bu konuya da açıklık getiren Çelebiler, TurkNet'in kullanıcılarına oturdukları yerden kolay ve zahmetsiz başvuru imkanı tanıdığına dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an oturduğunuz yerden TurkNet abonesi olabilmeniz mümkün. Aynı zamanda TurkNet'e geçmek için mevcut bir operatörden ayrılmak isteyen aboneler, iptal işlemi için herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Doğrudan TurkNet ile temasa geçerek bu süreçleri biz üstleniyoruz."



4 MİLYON HANEYİ FİBERE TAŞIYACAĞIZ



Çok ciddi altyapı yatırımları yaptıklarına vurgu yapan Çelebiler, düşük hızda internet alabilen pek çok haneyi fiberle ve yüksek hızlı internetle buluşturduklarını belirtti ve ekledi:

"Ülkemiz için çok önemli bir proje. 10 yıldır fiber döşüyoruz. Özellikle de son 1.5 yıldır evlere kadar fiber altyapıyı getirmeye başladık. Düşük hız alan ve fiber altyapının bulunmadığı 300-400 bin arası haneye fiber uzattık. Düşük hızda kalan abonelerden ek ücret istemeden, onları fiber altyapıya taşıyarak hızlarını artırdık."

İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere şu an 3 şehirde bu yatırımları yaptıklarını belirten Çelebiler, şehir sayısının artacağının ve ilave şehirlere giriş yapmak üzere olduklarının da müjdesini verdi.

Hedeflerinin aylık 40 bin haneyi fiberle tanıştırmak olduğunu dile getiren Çelebiler, bu sayının gelecek yıl aylık 100 bin haneye ulaşacağını kaydederken, 2024'ün sonuna kadar ise 4 milyon haneye kadar fiberi uzatmayı planladıklarını açıkladı.









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