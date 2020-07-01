Türkiye'ye gelecek gurbetçilere 'nakit para' uyarısı

Koronavirüsün etkilerini halen yaşadığımız ve önlemlerin devam ettiği bu yaz aylarında diğer yandan seyahat kısıtlamalarının da bir bölümü hafifliyor. Böyle olunca da Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türkler, hem tatillerini geçirmek hem de memleketlerini ziyaret etmek için önlemlerini alıp yollara düşmeye başladılar. Havayolu seyahati dışında birçok gurbetçi de arabalarıyla karayolundan vatanlarına ulaşma yollarını seçiyor.

TransferGo, Türkiye’ye gelen vatandaşlara koronavirüs döneminde gerçekleştirecekleri seyahatlere dair önemli uyarılarda bulundu.

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Önlemlerin sıkı olduğu gümrüklerde dikkatli olun, belgeleri gözden geçirin

Koronavirüs önlemleriyle birlikte sınır kapıları ve gümrük geçişlerindeki kontroller de çok sıkılaştı. Bu yerlerde memurlara kontrol amaçlı verilen belgelerin, aynen eksiksiz geri alındığından emin olun, belgelerinizi tekrar gözden geçirin..

Her ülkenin sağlık kontrolleri farklılık gösterebilir, güncel durumu takip etmekte fayda var

Polisin, gerek gördüğü durumda sizi sağlık kontrolüne gönderme yetkisi var. Ayrıca yoldaki her ülkenin koronavirüse karşı aldığı önlemler farklı olabilir, bunları mutlaka araştırıp yola çıkın.

Yanınıza maske ve hatta yedek maske almayı unutmayın

Gümrük kapılarında, benzin istasyonları ile toplu mola alanlarında maskenizi mutlaka takın.

Aracınızın bakımını yaptırın

Arabanın lastiklerini, motor ve fren hidrolik yağını, fren balatalarını, otomobilinizin kayışını, hava filtresini, muayene süresini kontrol ettirin. Gece görüşünde derinlik kaybı oluşur, o nedenle aracınızın far ayarlarını yapın ve yola çıkmadan aracınızın bakımını mutlaka yaptırın. Herhangi bir acil durum esnasında, gurbetçi vatandaşlarımıza sıla yolu üzerinde her türlü hizmeti sunan Türk yol yardım hatlarından destek istemeyi unutmayın.

Büyükelçiliklerin telefonu mutlaka yanınızda olsun

Yol güzergahında bulunan ülkelerdeki Türk Büyükelçilikleri ve konsoloslukların telefonlarını ve adreslerini araştırıp not edin. Başınıza bir şey gelirse, Büyükelçiliklerden hemen yardım isteyebilirsiniz. Ayrıca yine koronavirüsle ilgili bu ülkelere dair konularda veya olası krizlerde bu birimlere danışabilirsiniz.



