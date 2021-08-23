Türkiye'ye altı ayda 44 milyon kötü amaçlı yazılım saldırısı

Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar şunları söyledi: “Kötü amaçlı yazılımlar her zaman endişe kaynağı olsa da özellikle geçtiğimiz bir yılda bilgisayar korsanları, tüketicilere ve kurumsal yapılara ait sistemleri tehlikeye atmaya, kritik veri ve bilgilere erişim sağlamaya odaklandı. Geçen yıldan bu yana dijital dönüşümdeki büyüme ve COVID-19 pandemisinden kaynaklanan uzaktan çalışmadaki artış göz önüne alındığında Orta Doğu ülkeleri, kullanıcı eğitimi veya siber güvenlik anlayışı eksikliğinden yararlanmak isteyenler için çekici bir hedef haline geldi.”

İlginç bir şekilde Türkiye, 2021’in ilk yarısında 2020 yılının ilk yarısına kıyasla tüm kötü amaçlı yazılım saldırılarında hafif bir düşüş gördü (%4,4). Yurdakonar bunu şöyle yorumladı: “Orta Doğu ülkelerinde gördüğümüz tüm kötü amaçlı yazılım saldırılarındaki büyük artışlara rağmen, Türkiye gibi bazı büyük ülkelerde hafif bir düşüş görmek şaşırtıcı değil. Bunun bilgisayar korsanlarının saldırı stratejilerini seçilmiş hedeflere yönlendirmesi ve kitlesel yıkıma neden olmayı amaçlayan gelişmiş kalıcı tehdit (APT) türü saldırılara odaklanması nedeniyle olduğuna inanıyoruz. Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesine bakıldığında, Kaspersky tarafından tespit edilen genel kötü amaçlı yazılım saldırılarının sayısı söz konusu olduğunda Türkiye hala ilk sırada yer alıyor.”

Uzaktan çalışan ve kurumsal ağlara kişisel cihazlarından erişen bu kadar çok insanın olduğu bir ortamda, şirketlerin hızla genişleyen saldırılarla mücadele etmesi gerekiyor. Yeterli korumaya sahip olmayan cihazlarda bir kez güvenlik ihlal edildiğinde ve bir çalışan ağa giriş yaptığında, bilgisayar korsanları potansiyel olarak hassas verilere erişebilir ve kuruluşun işleyişini sekteye uğratabilir.

Yurdakonar, “Kötü amaçlı yazılım bir cihaza çeşitli şekillerde bulaşabilir. Örneğin, virüslü bir bağlantıya veya reklama tıklayarak, spam e-postadaki bir eki açarak veya güvenliği ihlal edilmiş bir uygulamayı indirerek buna sebep olabilirsiniz. Bu, bireysel kullanıcıları ve şirketleri bu tehditlere karşı korumak için proaktif kötü amaçlı yazılım korumasının gerekli olduğu anlamına gelir” diyor.

Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için dikkate alınması gereken önlemler konusunda uzmanlar şunları öneriyor:

İnternete bağlanan her cihaza anti-virüs yazılımı yükleyin.

Yalnızca güvenilir sitelerden uygulama indirin. O zaman bile her zaman uygulama izinlerini kontrol edin ve bazı izinler mantıklı gelmiyorsa programı kurmayın.

Özellikle şüpheli spam e-postalarından, mesajlarından veya şüpheli görünen web sitelerinden gelen doğrulanmamış bağlantılara tıklamayın.

İşletim sistemlerini ve uygulamaları her zaman en son yamalarla güncel tutun.

Bilgisayar korsanları korumasız cihazları hedefleyebileceğinden kafelerde, restoranlarda ve diğer yerlerde ücretsiz Wi-Fi kullanırken tedbirli olun.