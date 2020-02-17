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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 17.02.2020 - 06:37,Son Güncelleme:/

'Türkiye'ye 18 yılda birçok Teknopark kazandırdık'

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'Türkiye'ye 18 yılda birçok Teknopark kazandırdık'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdıklarını bildirdi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik."

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