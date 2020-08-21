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A.A.
Haber Giriş: 21.08.2020 - 14:07 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin inşaatı başlıyor

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Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin inşaatı başlıyor
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ASPİLSAN Enerji tarafından kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin inşaat sözleşmesi imzalandı.

ASPİLSAN'daki imza törenine katılan Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Doğankaya, burada yaptığı açıklamada, enerjinin maliyet anlamında bütün kurum ve kuruluşların ilk sırasında yer aldığını belirtti. 

Dünyanın enerji konusunda çok hızlı bir dönüşüm içerisinde olduğunu vurgulayan Doğankaya, "Bu dönüşümün getirdiği ciddi araştırmalar var. Dünyanın en büyük firmalarının da en mütevazı firmalarının da enerji maliyetlerini düşürmek için ciddi çalışmaları var." dedi. 

Doğankaya, özellikle mobil cihazlarda yaşanan sıkıntılar ve taleplerin günden güne arttığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bu bakışla özellikle enerji ürünlerinde batarya bazlı depolanabilir enerji ürünlerinin önemi gittikçe artacaktır. Bu kapsamda yaptığımız araştırmalarda geleceğin petrolü olarak değerlendirilen lityumu depolanabilir enerji alanında kullanmanın önemli olduğunu gösterdi. Depolanabilir enerji alanında, bu tesisle birlikte, ilk olarak yurt dışına bağımlılığımız azalacak, ilerleyen yıllarda ise bağımsız hale geleceğiz. Biz, dünyada depolanabilir enerji konusunda birçok firma ile rekabet edecek bir firmayız. Bunun için yeterli heyecana da sahibiz." 

Doğankaya, yerli otomobilin pillerini üretme konusunda yeterli kapasiteye sahip olduklarını ve bu pilleri üretmeye talip olduklarını sözlerine ekledi. 

Konuşmaların ardından, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde 24 bin 505 metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin inşaat işleri sözleşmesi, ASELSAN Enerji ile Dost İnşaat firması yetkilileri arasında imzalandı. 

Törene, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve davetliler katıldı. 

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