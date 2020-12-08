MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürkiye’nin ilk cep uydusunun maketi ortaya çıktı
GeriTeknoloji Türkiye’nin ilk cep uydusunun maketi ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
İHA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 08:30 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin ilk cep uydusunun maketi ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye’nin ilk cep uydusunun maketi ortaya çıktı
Abone Olgoogle-news

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı makamında ziyaret ederek Türkiye’nin ilk cep uydusunun maketini takdim etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Grizu 263 Uzay Takımı Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi ve uzay takımı ekip kaptanı Çağlar Aytaç Dursun, 2021 Ocak ayında uzaya gönderilecek olan ülkemizin ilk cep uydusunun maketini Vali Mustafa Tutulmaz'a takdim etti.

Ziyarette konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ‘’ilimizin ve Üniversitemizin adını ülkemiz ve yurtdışında duyuran, ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden kendileriyle gurur duyduğumuz Grizu 263 takımını kutluyor çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.

Netaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail KarNetaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail Kar, Hürriyet Teknoloji Kutusu programında Selim Öztürk’ün konuğu oldu. Kar, ''İşletmeler siber güvenliği sağlamak için nelere dikkat etmeli?'' konusunda bilgilerini izleyicilerle paylaştı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle