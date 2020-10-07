Türkiye'nin ilk cep uydusu uzay için gün sayıyor

Daha önce ABD'de düzenlenen "CanSat Competition" Model Uydu Yarışması'nda iki kez dünya ikinciliği, Türksat Model Uydu Yarışması'nda birincilik elde eden Grizu-263 Uzay Takımı, hedeflerini yükselterek başlattıkları "Türkiye'nin ilk pocketqube uydu" projesi çalışmalarını tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Sistemleri Test Laboratuvarının yanı sıra Türkiye Amatör Uydu Teknolojileri Derneği ile TU Delft Üniversitesinin teknik destekleriyle sürdürülen projede uzay takımı üyeleri, "Türkiye'nin ilk pocketqube uydu" projesiyle hazırladıkları 5x5x5 santimetre boyutlarındaki küp uydunun uzaya fırlatılacağı günü bekliyor.

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden uzay yolculuğuna çıkması hedeflenen ülkenin ilk cep uydusu Grizu-263A, yetkili fırlatıcı firmaya teslim edildi.

Bu bizim için bir son olmayacak

Takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayallere bir adım daha yaklaştıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi. Bu süreçte büyük destekler aldıklarını belirten Ekmekçi, "Bu noktaya gelmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz ve heyecanla aralık ayında fırlatılacak uydumuzdan sinyallerimizi bekliyoruz. Bu bizim için bir son olmayacak, daha büyük hayallerle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Ekmekçi, teknolojik açıdan bakıldığında büyük boyutlu uyduların fırlatma maliyetlerinin yüksek olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Düşük maliyetle üretilen uydular özellikle gelecek dünyamızda, hayatımızda yoğun bir şekilde yer almaya devam edecek. Cihazlar, araçlar küçüldükçe uydularda olduğu gibi yaygınlaşmakta ve günlük hayatımızın içinde daha fazla rol oynamaktadır. Bu anlamda Türkiye'nin en küçük boyutta yapılmış ilk uydusunun üretim ve tasarım aşamasını tamamlamış durumdayız. Bu süreçte katma değeri yüksek teknolojilerin nasıl üretileceği, hangi yolların takip edileceği, öğrenci, sanayi, üniversite birlikteliğinin nasıl olacağıyla ilgili iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyoruz."

Karanlık maden ocaklarından uzayın derinliklerine uzanan bir hikaye

Grizu-263 Uzay Takımı Kaptanı Çağla Aytaç Dursun da 4 yıl önce kurdukları takımla 2 yıl önce bir uzay projesi başlattıklarını bildirdi. Dursun, "Cep uydusu standartlarında 5x5x5 santimetrelik küp uydu şeklinde bir üretimimiz oldu. İki yıllık süreçte tasarım, üretim ve test aşamalarını tamamlamış olduğumuz Grizu-263A uydumuzun fırlatıcı firmaya teslimi gerçekleştirildi. Takım olarak büyük bir gurur ve mutluluk içindeyiz." diye konuştu.

Ana destekçileri Erdemir ve uydunun İngiltere'de teslimi konusunda kendilerine destek olan Dışişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Dursun, şunları kaydetti:

"Bizim için uzun ve zorlu bir süreç oldu. Bunun altından alnımızın akıyla kalktığımız için çok mutluyuz. Biz bunu bir uzay macerası olarak adlandırıyoruz. Karanlık maden ocaklarından uzayın sessiz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayesi. Uydumuzun ismi de 1992'de hayatını kaybeden 263 madencimize ithafen verilmiştir. Madencilerimizin isimleriyle beraber aralıkta uydumuz uzayda yerini alacak. 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor. Bunun için gururluyuz ve aralık ayını beklemekteyiz."