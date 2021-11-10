Türkiye'nin ilk 500 şirketinin yüzde 20'si Casper'ı tercih etti

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Artık kurumlar bilançolarıyla değil, teknolojik altyapılarıyla övünüyor. Bunun arka perdesinde ise kurumların sahip oldukları teknolojik çözümlerin hem çalışanlarının verimliliğini artırdığı gerçeği hem de müşterilerine karşı faaliyetlerini kesintisiz sürdürmenin gücü yatıyor. Hızlı servis ağı, kolay entegre sistemleri, yerli üretimi ve sınırsız konfigürasyon seçeneği ile hem kurumların hem de kullanıcıların iş hayatını destekleyen Casper, Kurumsal Çözümler çatısı ile Türkiye’nin ilk 500’ünde yer alan şirketlerin %20’sine hizmet verirken, en büyük üniversite ve bankaların da %30’u ile çalışıyor.

Kurumlar Tüm İhtiyaçlarını Tek Bir Çatı Altında Bulmak İstiyor

Teknolojik ilerlemeler gelişimini durmaksızın sürdürmeye devam ediyor. Her yeni mühendislik çalışması teknolojinin dünde kalmamasını ve ilerlemesini sağlıyor. Durum böyle iken teknolojinin hızına yetişip, iş süreçlerinde etkili bir şekilde kullanmak isteyen şirketlerin de beklentileri değişiyor. Kurumların ergonomik, işlevsel ve performanslı ürünler kullanması ve sonrasında da iş yaşamlarını sorunsuz sürdürmeleri öncelikli önem taşıyorken, bu önceliklerine en hızlı ve en son teknolojik çözümleri sağlayan tek bir çatı ihtiyacı da gün geçtikçe kaçınılmaz hale geliyor. Casper, iş ortaklarının verimli, sorunsuz ve son teknoloji çözümlerle iş süreklilerini sağlamaya çalışıyor. . Casper Kurumsal Çözümler, düşük servis dönüşleri, sürekli gelişen ürün kalitesi ile kurumların yeni nesil teknolojilerle tek bir çatı üzerinden tanışmasını amaçlıyor.

Türkiye’nin En İyilerine Hizmet Veriliyor

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Finanstan perakendeye, sağlıktan eğitime kadar her sektöre uygun iş çözümleri sunan Casper, iş ortaklarının hedeflerine ulaşması için destek almalarını kolaylaştırıyor. Türkiye’nin her yerinden şirketlere servis imkanı sunan ve 5 yıla varan garanti destek paketleriyle hizmet veren Casper Kurumsal Çözümleri’nin başarısının arkasında ise performans ürünlerinde sunduğu ömür boyu performans bulunuyor. Casper, son teknolojik çözümleri yerinde servis hizmetleri ile kurumların işlerini hızlandırmaya ve herhangi bir aksama yaşamadan sorunların çözülmesine de katkıda bulunuyor.