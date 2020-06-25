Türkiye’nin güzellikleri bu kez drone'la fotoğraflandı

Hayatın pek çok alanında rol almaya başlayan drone'lar, özellikle video ve fotoğraf çekimi söz konusu olduğunda yakaladıkları görüntülerle beğeni topluyor. Fotoğrafçı Halil Bekar ise drone'u havalandırarak çarpıcı fotoğraflar elde etmeye çalıştı.











Rize-Artvin sınırındaki Altıparmak Dağları, Cide’de yer alan kartpostal görünümlü Gideros Koyu, tarih fışkıran Sümela Manastırı, dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Kastamonu’daki Valla Kanyonu, Yozgat Akdağmadeni, 226 metre yükseklikteki volkanik bir kaya kütlesi üzerinde yer alan Afyonkarahisar Kalesi, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki en güzel seyahat rotaları arasındaki Sülüklü Göl, Gölcük Tabiat Parkı, Düzce Efteni Gölü ve Milli Park özelliğine sahip Ilgaz Dağları’nın birbirinden çarpıcı fotoğraflar DJI'ın drone'larıyla çekildi ve çekilen görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.