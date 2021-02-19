MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürkiye'nin En Teknolojik Markaları açıklandı
GeriTeknoloji Türkiye'nin En Teknolojik Markaları açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
Haber Giriş: 19.02.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin En Teknolojik Markaları açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin En Teknolojik Markaları açıklandı
Abone Olgoogle-news

NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen Tech Brands Turkey’de Türkiye'nin en teknolojik markaları seçildi. NielsenIQ Türkiye'nin yapmış olduğu araştırma sonucunda, 26 farklı sektörde Türkiye'nin en teknolojik markaları belli oldu.

NielsenIQ Türkiye, dijital bir yöntemle online anket uygulayarak, 26 kategoride Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirledi. Araştırma Aralık 2020’de, Türkiye temsili 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep / Kadın-Erkek, 15-64 yaş arası, 1000 kişi ile) gerçekleştirildi. 26 kategoride açık uçlu sorular ile yapılan araştırmada, Türkiye’nin en teknolojik markaları soruldu. Bununla birlikte, genel kategori olarak Türkiye'nin en teknolojik yerli markası da bu araştırma kapsamında ortaya çıktı.  

TECH BRANDS TURKEY’DE KAZANANLAR ŞU ŞEKİLDE:

Türkiye'nin En Teknolojik Yerli Markası: Arçelik

Covid-19 Döneminin En Teknolojik Markası: Arçelik

En Teknolojik Akaryakıt Markası: Opet

En Teknolojik Banka: Garanti BBVA 

En Teknolojik Beyaz Eşya Markası: Arçelik

En Teknolojik Bilgisayar Markası: Casper

En Teknolojik Cep Telefonu Markası: Samsung

En Teknolojik Ev Giyim: LC Waikiki

En Teknolojik Ev Temizlik Malzemeleri: Domestos

En Teknolojik Havayolu Şirketi: Türk Hava Yolları

En Teknolojik Hızlı Teslimat Uygulaması: Getir

En Teknolojik Kargo Markası: Yurtiçi Kargo

En Teknolojik Katılım Bankası: Ziraat Katılım

En Teknolojik Kişisel Bakım Markası: Gratis 

En Teknolojik Kredi Kartı: Garanti BBVA

En Teknolojik Küçük Ev Aletleri Markası: Arzum

En Teknolojik Mobil Banka: Garanti BBVA

En Teknolojik Online Alışveriş Markası: Trendyol

En Teknolojik Online Banka: Garanti BBVA

En Teknolojik Otomotiv Markası: Renault

En Teknolojik Sağlık Kurumu: Acıbadem

En Teknolojik Sigorta Markası: Allianz

En Teknolojik Spor Giyim: Adidas

En Teknolojik Süpermarket: Migros 

En Teknolojik Telekomünikasyon Markası: Türk Telekom 

En Teknolojik Televizyon Markası: Samsung

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi