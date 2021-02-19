Türkiye'nin En Teknolojik Markaları açıklandı
NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen Tech Brands Turkey’de Türkiye'nin en teknolojik markaları seçildi. NielsenIQ Türkiye'nin yapmış olduğu araştırma sonucunda, 26 farklı sektörde Türkiye'nin en teknolojik markaları belli oldu.
NielsenIQ Türkiye, dijital bir yöntemle online anket uygulayarak, 26 kategoride Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirledi. Araştırma Aralık 2020’de, Türkiye temsili 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep / Kadın-Erkek, 15-64 yaş arası, 1000 kişi ile) gerçekleştirildi. 26 kategoride açık uçlu sorular ile yapılan araştırmada, Türkiye’nin en teknolojik markaları soruldu. Bununla birlikte, genel kategori olarak Türkiye'nin en teknolojik yerli markası da bu araştırma kapsamında ortaya çıktı.
TECH BRANDS TURKEY’DE KAZANANLAR ŞU ŞEKİLDE:
Türkiye'nin En Teknolojik Yerli Markası: Arçelik
Covid-19 Döneminin En Teknolojik Markası: Arçelik
En Teknolojik Akaryakıt Markası: Opet
En Teknolojik Banka: Garanti BBVA
En Teknolojik Beyaz Eşya Markası: Arçelik
En Teknolojik Bilgisayar Markası: Casper
En Teknolojik Cep Telefonu Markası: Samsung
En Teknolojik Ev Giyim: LC Waikiki
En Teknolojik Ev Temizlik Malzemeleri: Domestos
En Teknolojik Havayolu Şirketi: Türk Hava Yolları
En Teknolojik Hızlı Teslimat Uygulaması: Getir
En Teknolojik Kargo Markası: Yurtiçi Kargo
En Teknolojik Katılım Bankası: Ziraat Katılım
En Teknolojik Kişisel Bakım Markası: Gratis
En Teknolojik Kredi Kartı: Garanti BBVA
En Teknolojik Küçük Ev Aletleri Markası: Arzum
En Teknolojik Mobil Banka: Garanti BBVA
En Teknolojik Online Alışveriş Markası: Trendyol
En Teknolojik Online Banka: Garanti BBVA
En Teknolojik Otomotiv Markası: Renault
En Teknolojik Sağlık Kurumu: Acıbadem
En Teknolojik Sigorta Markası: Allianz
En Teknolojik Spor Giyim: Adidas
En Teknolojik Süpermarket: Migros
En Teknolojik Telekomünikasyon Markası: Türk Telekom
En Teknolojik Televizyon Markası: Samsung