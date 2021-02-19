Türkiye'nin En Teknolojik Markaları açıklandı

NielsenIQ Türkiye, dijital bir yöntemle online anket uygulayarak, 26 kategoride Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirledi. Araştırma Aralık 2020’de, Türkiye temsili 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep / Kadın-Erkek, 15-64 yaş arası, 1000 kişi ile) gerçekleştirildi. 26 kategoride açık uçlu sorular ile yapılan araştırmada, Türkiye’nin en teknolojik markaları soruldu. Bununla birlikte, genel kategori olarak Türkiye'nin en teknolojik yerli markası da bu araştırma kapsamında ortaya çıktı.

TECH BRANDS TURKEY’DE KAZANANLAR ŞU ŞEKİLDE:

Türkiye'nin En Teknolojik Yerli Markası: Arçelik

Covid-19 Döneminin En Teknolojik Markası: Arçelik

En Teknolojik Akaryakıt Markası: Opet

En Teknolojik Banka: Garanti BBVA

En Teknolojik Beyaz Eşya Markası: Arçelik

En Teknolojik Bilgisayar Markası: Casper

En Teknolojik Cep Telefonu Markası: Samsung

En Teknolojik Ev Giyim: LC Waikiki

En Teknolojik Ev Temizlik Malzemeleri: Domestos

En Teknolojik Havayolu Şirketi: Türk Hava Yolları

En Teknolojik Hızlı Teslimat Uygulaması: Getir

En Teknolojik Kargo Markası: Yurtiçi Kargo

En Teknolojik Katılım Bankası: Ziraat Katılım

En Teknolojik Kişisel Bakım Markası: Gratis

En Teknolojik Kredi Kartı: Garanti BBVA

En Teknolojik Küçük Ev Aletleri Markası: Arzum

En Teknolojik Mobil Banka: Garanti BBVA

En Teknolojik Online Alışveriş Markası: Trendyol

En Teknolojik Online Banka: Garanti BBVA

En Teknolojik Otomotiv Markası: Renault

En Teknolojik Sağlık Kurumu: Acıbadem

En Teknolojik Sigorta Markası: Allianz

En Teknolojik Spor Giyim: Adidas

En Teknolojik Süpermarket: Migros

En Teknolojik Telekomünikasyon Markası: Türk Telekom

En Teknolojik Televizyon Markası: Samsung