Türkiye'nin en gelişmiş e-ticaret yazılımı Ticimax'ın sunduğu avantajlar

Pandemi sürecinde pek çok yeni e-ticaret sitesi doğdu ve ciddi bir gelir yaratmaya başladılar. Ve bu tabloda siz de kendi e-ticaret sitenizi kurmak istiyorsunuz. Fakat bir sorun var. E-Ticaret’e atılmak istiyorsunuz istemesine, ancak hem zorlu süreçleri düşünerek bir türlü başlayamıyorsunuz hem de işe nereden başlayacağınızı pek bilemiyorsunuz.

Ancak aklınızdaki tüm sorulara yanıt veren ve sizi hızlıca e-ticaret dünyasına taşıyacak dev bir altyapıyla, Ticimax ile sizi tanıştıracağım.

Ticimax, uzun yıllara dayanan deneyimiyle e-ticareti ayağınıza getiriyor ve olabildiğince bu geçiş sürecini basitleştirmenin yolunu sunuyor. Marka farkındalığı yaratarak Ticimax’ın sağladığı avantajlar ve altyapı özellikleri ile internetten ürün satışına yönlendirmek gerçekten de oldukça kolay.

Ticimax güçlü altyapısı ile müşterilerinin e-ticaret alanındaki rekabetlerini güçlendirmesine yardım ediyor. 10 bini aşkın firmaya e-ticaret altyapı hizmeti sağlayan Ticimax, sizi sadece Türkiye sınırlarında da bırakmıyor, sınırları aşarak dünya genelinde satış yapma imkanı da sağlıyor.

KOBİ’ler, girişimciler, Instagram üzerinden satış yapanlar ve perakende markaları gibi internet üzerinden satış yapanlar, Ticimax altyapısını tercih edebilirler. Hatta mevcut e-ticaret altyapısını Ticimax altyapısına taşıyabilmek de mümkün.

TICIMAX’İ NEDEN TERCİH ETMELİSİNİZ?

Ticimax’i tercih etmeniz için çokça nedeniniz var. Güvenlik de bu açıdan önemli bir kriter. Ticimax, daha güvenli bir altyapıya sahip ve bu altyapıyı kullanırken kafanız daha rahat olacak.

Bir de işin destek tarafı var tabii ki. E-ticaret altyapısı kurduğu iddiasıyla yola çıkan pek çok şirket, destek birimlerine sahip değil. Yani başınız sıkıştığınızda, site ile ilgili bir problem için destek aradığınızda karşınızda derdinizi anlatabileceğiniz bir muhatap bulamıyorsunuz. Anlatırken bile bir çıkmaza girdiğimi hissettim. Oysa Ticimax ile yol aldığınızda bu dertlerle yüzleşmezsiniz.

e-ticaret dünyasına girmek için ücretsiz e-ticaret yazılımlarını kullananlara da rastlıyoruz. Ancak bunu kesinlikle önermiyoruz. Açık kaynak kodlu ücretsiz e-ticaret yazılımları başta daha ucuz ve ücretsiz gibi gözükse de orta ve uzun vadede sizi çok daha yüklü ödemelere maruz bırakabilir. Çünkü; bu yazılımlar yurt dışı kaynaklı yazılımlar olduğu için ilk olarak Türkiye ile uyum sağlayacak sanal poslara, kargo entegrasyonlarına entegre etmek gerekiyor ve bunlar da maliyet yükü getiriyor. Bu yazılımı yönetmek için ya yazılımcı istihdam etmeniz gerekecek ya da freelance yazılımlı ile çalışmanız gerekecek. Tabii güvenliği sağlamak için sunucu da kiralayacağınızı düşünürsek maliyetler artıyor da artıyor. Gördüğünüz gibi ilk etapta ücretsiz gibi görünse de yıllık neredeyse 20 bin TL'ye varan bir maliyet kalemi ortaya çıkıyor. Kaybettiğiniz enerji ve zaman da cabası...

Ekstralar ile baktığımızda yıllık olarak hem daha kullanışlı hem daha çok özelliğe sahip hem de binlerce markaya hizmet veren Ticimax, çok daha mantıklı bir seçim gibi duruyor.

TICIMAX’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Gördüğünüz gibi aslında e-ticaret sitesi açmak için pek çok yolumuz var. Ama bu yollara başvururken iyice araştırmazsak sonrasında ciddi problemlerle baş başa kalabiliriz. Peki Ticimax’in öne çıkan özellikleri neler?

Öncelikle şunu belirteyim: Uluslararası güvenlik ve kalite sertifikalarına sahip Türkiye’deki tek yazılım Ticimax… ISO 2701, ISO 22301, ISO 20000-1 ve PCI DSS Level 1 sertifikalarının hepsine aynı anda sahip.

Ticimax, hazır bulut tabanlı e-ticaret altyapısına sahip olması sayesinde esnek bir yapı sunuyor ve geliştirilebilir özellikte.

Ayrıca az önce söylediğim gibi başınız sıkıştığında destek bulamıyor olmak büyük bir kabus. Oysa Ticimax ile çalışıyorsanız böyle bir derdiniz yok. 7/24 çağrı merkezi hizmeti ile içiniz her zaman rahat ve saat kaç olursa olsun alanında uzman destek ekipleri anında sizinle iletişime geçiyor ve sorununun çözülmesi için hızlı bir şekilde aksiyon alınıyor.

Sayfa tasarım sihirbazı da Ticimax’in bir başka öne çıkan özelliği… Bu sihirbaz ile kod ve tasarım bilgisine sahip olmanız gerekmiyor. Tek adımda sayfa hazırlayabiliyorsunuz.

Çift yönlü pazaryeri entegrasyonu, otomatik ürün stok ve sipariş yönetimini sunarken, InstagramShop özelliği ise Instagram gönderilerini e-ticaret sitesine taşımak ve doğrudan ürün satış yapmayı mümkün hale getiriyor.

Ticimax Story ile site içinde hikaye oluşturmak da mümkün.

Ticimax akademi ile ücretsiz e-ticaret eğitimleri alarak bilgilerini tazeleyebilir, güncelleyebilir ve bu yeni dünyaya hızlıca adapte olabilirsiniz.

Ticimax Native mobil uygulama çözümleri ile daha hızlı, daha kolay alışveriş deneyimi sunarak, zaman ve mekan bağımsız müşterilerinizle sürekli bağlantıda kalabilirsiniz. Hem iOS hem de Android Native E-ticaret Mobil Uygulama ile satışlarınızı artırabilirsiniz.

Ticimax'ın sunduğu Muhasebe-ERP entegrasyonları sayesinde e-ticaret sitenizdeki stok ve sipariş düzenlemeleri için ekstra vakit harcamaz, zaman ve maliyet tasarrufu sağlarsınız.

Ticimax, aynı zamanda 250’nin üzerinde farklı kurgu ile dilediğiniz kampanyayı kolayca yapabileceğiniz Kampanya Sihirbazı da sunuyor. Kampanya sihirbazı size kampanyalarınızı oluşturmaya ayırdığınız vakti geri kazandırıyor.

Ticimax, e-ihracat çözümleri de sunuyor ve ürünlerinizi Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya satma şansı yakalıyorsunuz.

Şu noktayı da vurgulamak istiyorum: Ticimax, 7’den 70’e binlerce farklı şirketle çalışıyor. Bunlardan bazıları büyük çaplı şirketler, bazıları da KOBİ’ler yani daha küçük ölçekte olan işletmeler… Dolayısıyla internetten satış yapmak isteyen herkes Ticimax kullanabilir.

Sonuç itibariyle Ticimax, 15 yılı aşkın süredir Türkiye’nin dört bir yanındaki büyük, orta, küçük ölçekli pek çok firmayı e-ticaretle buluşturan bir sektör tecrübesine sahip. Siz de e-ticaret dünyasına kolayca geçip bu dünyada yerinizi almak istiyorsanız Ticimax doğru adres...







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