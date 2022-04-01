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Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvası için geri sayım

#Pubg#Pubg Mobile#Oyun
Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvası için geri sayım

PUBG Mobile, 500.000 TL ödül havuzuna sahip Yükselen Yıldızlar Turnuvası ile dikkatleri üzerine çekti.

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Profesyonel arenaya adım atmak isteyen oyuncuların yeteneklerini göstereceği Yükselen Yıldızlar Turnuvası için geri sayım başladı.

Söz konusu turnuva ile Türkiye ve Azerbaycan’ın dört bir yanından oyunculara espor takımları tarafından keşfedilme fırsatı sunuyor. pubgmturkiye.com sayfasından yapılan başvurular için son gün 4 Nisan. 

Turnuvaya kayıt olan oyun severler, ünlü yayıncılarının liginde yer alarak büyük finalde ödül havuzu için yarışacak. Turnuvanın ünlü oyuncuları arasında Barış G, Cemre & Nisa, Doch, Egoist Pati, Kozmik Karınca, Mezarcı, Tugay Gök ve Vural Üzül yer alıyor.

Kayıt aşaması 4 Nisan’a kadar devam eden Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nda ön elemeler 6 - 21 Nisan, ön eleme finalleri ise 25 - 28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 6 - 8 Mayıs tarihleri arasındaki lig aşamasının ardından ise 19 - 22 Mayıs tarihleri arasında Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nda Büyük Final mücadelelerine imza atılacak.

 

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