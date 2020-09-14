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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 14.09.2020 - 07:54 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivalinde tarım teknolojileri de tanıtılacak

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Türkiye'nin en büyük teknoloji festivalinde tarım teknolojileri de tanıtılacak
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Türkiye, son yıllarda sağlıktan savunmaya, sanayiden uzaya kadar birçok alanda yerli ve milli teknolojilere odaklanırken tarım teknolojilerindeki yenilikler de TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne taşındı. Festivalde bu yıl ilk kez tarım teknolojileri de yarışıyor.

TEKNOFEST 2020, 24-27 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek. Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği niteliğindeki festival, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yeni ve stratejik başlıklarından tarım teknolojilerine de ev sahipliği yapacak. Bu yıl ilk kez robotik ve jet motor tasarımı gibi yarışmaların yanı sıra tarım teknolojilerinde de ekipler rekabet ediyor. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET yürütücülüğünde düzenlenen tarım teknolojileri yarışmasında ekipler teknoloji kullanarak tarımdaki problemlere çözümler üretmeye çalıştı.

Bu kapsamda TARNET'in destek verdiği tarım teknolojileri alanındaki yarışmalara ilgi yoğun oldu. Söz konusu yarışmalara 35'i yurt dışından 728'i yurt içinden olmak üzere toplam 763 takım ve yaklaşık 2 bin 600 kişi başvuruda bulundu. Elemeler sonucu 35 takım finale kaldı. Finale kalan yarışmacıların 8'i robotik, 5'i insansız hava araçları, 9'u nesnelerin interneti, geri kalanları da sera, hayvancılık ve bitki sağlığına ilişkin projelerden oluştu. 

Finale kalan 35 takıma yarışma sonunda ürünleştirme çalışmaları için destek verilmesi hedefleniyor.

Festivalde tarım teknolojileri tanıtılacak

Festival boyunca tarım teknolojileri alanında bilgilendirme yapacak olan TARNET, 850 bin çiftçi ortağı ve 15 şirketiyle çiftçiler için çalışan Tarım Kredi'nin ülkeye sunduğu katkıları da katılımcılarla paylaşacak. 

Katılımcıların bilgilendirileceği konuların başında akıllı tarım teknolojileri, sulama ve gübreleme sistemleri, sera otomasyon sistemleri, tarımda İHA teknolojilerinin kullanılması, otomatik dümenleme sistemleri, dijital feromon tuzak teknolojileri, erken uyarı sistemleri ve hayvancılık teknolojileri geliyor.

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