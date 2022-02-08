Türkiye’nin Avrupa patent lideri belli oldu

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Vestel, 2021 yılında Avrupa Patent Ofisinden Avrupa Patent Belgesi (EP) alan Türk şirketleri arasında liderlik koltuğuna oturdu. Yıl içinde en çok Avrupa Patent (EP) belgesi alan Türk şirketi olan Vestel, 2017 yılında da Avrupa Patent Ofisi’ne yaptığı patent başvurularıyla o dönem en çok patent başvurusu yapan ilk 50 şirket arasına girmişti.

Vestel’in Türkiye’de en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirketlerin başında geldiğine dikkat çeken Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Ar-Ge, şirketimizin yol göstericisi. Dünyanın farklı bölgelerinde uluslararası standartların ötesinde çalışan 1500 kişilik bir Ar-Ge ekibimiz var. Yeni dönemde de Avrupa ve ABD’deki gelişmeleri yakından izleyerek, güçlü bir patent portföyü oluşturmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.