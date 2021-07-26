Türkiye’deki kullanıcıların kabusu: Çevrimiçi dolandırıcılar

Kullanıcılar, ekranın diğer tarafındaki kişinin kim olduğunu hemen anlayamayabiliyor. Ankete katılanların çoğunluğu (%64) kendilerinin veya sevdiklerinin dolandırıcıları hemen tanıyabildiklerini belirtse de %34'ünün bunu yapabilmek için diyalog başlatması gerekti.

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, şunları söyledi: “Sosyal medya günlük hayatımıza girmiş durumda. Dolandırıcılar da popüler platformlar üzerinden kullanıcılara doğrudan ulaşma fırsatını kaçırmıyor. Dolandırıcılar, kişisel verilerinizi sosyal medya hesabınızda bulabilir ve sosyal mühendislik yöntemleriyle kullanabilirler. Bu durumda, temel güvenlik kurallarını aklınızdan çıkarmamalısınız. Örneğin özel verileri gizlemek, muhatabınıza acilen para transferi yapmadan veya gönderdiği bağlantıyı açmadan önce kontrol etmek yararınıza olacaktır.”

Kullanıcılar özel uygulamalar ve programlar aracılığıyla dolandırıcılardan korunmaya çalışıyorlar. Ankete katılanların en az %35'i kendilerini çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı korumak için özel güvenlik çözümleri (antivirüs) kullanıyor, %19'u Arayan Kimliği ve %22'si telefon sahtekarlığına karşı yerleşik telefon işlevleri (kara liste) uyguluyor.

Kaspersky bu gibi durumlara karşı aşağıdaki temel güvenlik kurallarına uyulmasını öneriyor:

E-postalardaki ve sohbetlerdeki mesajlardaki şüpheli bağlantılara tıklamayın.

Belirli bir promosyondan haberdar olduysanız ve katılmak istiyorsanız, şirketin veya markanın sunduğu teklifin gerçekliğinden emin olmak için resmi web sitesini veya resmi sosyal medya hesaplarını ziyaret edin.



Kimlik avı siteleri, dolandırıcılık ve istenmeyen postaların güncel veritabanlarıyla koruma sağlayan güvenilir bir güvenlik çözümü kurun.



SMS veya anlık bildirimden alınan tek seferlik kod da dahil olmak üzere gizli bilgileri asla üçüncü kişilerle paylaşmayın.

Spam gönderenlerin ve dolandırıcıların telefon numaralarını tespit eden bir çözüm kurun.



İnternetteki bir teklif gerçek olamayacak kadar cazip geliyorsa, büyük olasılıkla sahtedir.