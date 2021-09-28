Türkiye’de üretime başladı, yeni hedeflerini anlattı

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Öncelikle, yeni görevinizi tebrik ederim. Bu pozisyonda neler yapacağınızdan biraz bahseder misiniz? Nelerden sorumlu olacaksınız, nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Hedefleriniz nedir?

Mobil sektörde başta Macaristan, Polonya ve İspanya olmak üzere 15 yılı aşkın bir süredir çalıştıktan sonra çok severek üstlendiğim bir üst pozisyon olan OPPO Almanya'nın CEO'su olarak görev aldım. Önceki deneyimlerime bakınca, OPPO’nun Orta ve Doğu Avrupa'daki genişlemesine öncülük edeceğim için çok heyecanlı olduğumu söylemek isterim.

Bölge başkanı olarak amacım, OPPO inovasyonlarının kullanıcılara en üst düzeyde deneyim sunmasını devam ettirmek... Daha sonra ise, akıllı telefonlar veya akıllı ürünler kategorisinde kullanıcılara farklı alternatifler sunmayı, tüm ürünlerimiz sayesinde sevdikleri şeylerle bağlı kalmalarını ve daha tatmin edici bir yaşam sürmelerini sağlamak istiyoruz.

En iyi beş akıllı telefon markasından biri olarak hedefimiz, hem Türkiye hem de daha geniş bir bölgede konumumuzu güçlendirmek ve 2024 yılına kadar dünyanın en iyi üç akıllı telefon markası arasında yer almak. Hedefimizi gerçekleştirmek için bölgenin kültürüne saygı duymamız gerektiğinin farkındayız, bu nedenle bölgeye önemli yatırımlar yapıyoruz.

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OPPO'nun Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki vizyonu nedir?

OPPO, 2004 yılında faaliyete başladığında global bir marka olmayı hedefliyordu. Bugün OPPO, tasarımıyla ve yenilikçiliğiyle ünlenen, dünya lideri bir akıllı ürün üreticisi haline geldi. OPPO, bu yılın başında Çin'in bir numaralı akıllı telefon markası oldu. Avrupa'da ise, yıllık %180'e varan büyüme oranıyla en iyi dört markadan biri olduk. Polonya, Romanya, Türkiye, Rusya ve diğer birçok önemli Avrupa pazarının dahil olduğu Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesindeki 11 ülkede 2019 yılında faaliyete geçtik.

Bugün OPPO için Orta ve Doğu Avrupa'da yeni bir dönem başlıyor. Önümüzdeki beş yıl için hedefimiz, güçlü donanım, sezgisel yazılım, çarpıcı tasarım, güvenlik ve dayanıklılık ile en iyi tüketici deneyimini sunarak daha da büyümek ve bölgenin en iyi üç akıllı telefon markasından biri olmak. İnovasyonlarımızla insanların yaşamına fayda sunmayı, yaratıcılıklarını ifade etmelerini ve en çok önemsedikleriyle bağlantı kurmalarını sağlamak istiyoruz. Bunu yaparak, 'İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik' vaadimizi yerine getirebiliriz.

Türkiye, markanız açısından Avrupa pazarında ne kadar önemli? Buradaki pazarı nasıl değerlendiriyorsunuz, gözlemleriniz neler?

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İşlerimizi uzun vadeli tutmaya ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeye inanıyoruz. Bu çerçevede, bu yıl Avrupa’daki ilk üretim operasyonumuzu Türkiye'de başlattık. Bu tesiste sadece montaj yapılmıyor. Gerçekten üretim yapıyoruz. Türkiye’de 800'den fazla iş gücü istihdam ettik. Yerel ekonomiyi desteklerken OPPO'nun tedarik zinciri yeteneklerini de geliştirdik. Bu yatırım, Türkiye pazarının bizim için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Türkiye'de akıllı telefon kullanımı çok yüksek ve bunun gelecekte de büyümesi bekleniyor. Bilindiği üzere, 5G Türkiye'de henüz tam anlamıyla devreye alınmadı ancak OPPO ürün portföyü, tam olarak geliştirilmiş 5G deneyimini Türkiye’deki kullanıcılara sunmaya hazır.

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OPPO'nun Türkiye'deki rakamsal verileri nedir? Pazar payı, akıllı telefon satışları, yatırım planları vb.?

Canalys'e göre Türkiye pazarında en yüksek büyüme hızına sahip ilk dört markadan biriyiz ve daha önce de belirttiğim gibi, hedefimiz bölgede ve dünyada en iyi üç küresel akıllı cihaz markası arasına girmek. Ayrıca OPPO'nun üçüncü parti araştırmalarına göre Türkiye'de %86 marka bilinirliğine ulaşması, Türk müşterilerinin markamızı kolayca tanıyıp kabul ettiğini gösteren bir diğer başarı. Bu kabulün pazar payı sonucunu da doğrudan etkilediğini söyleyebiliriz. Türkiye'de, pazar rakamlarının ötesinde, bir ‘lovemark’ olmaya daha çok odaklanıyoruz.

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2021 yılı kısmen pandeminin gölgesinde geçti. OPPO olarak bu yılı nasıl değerlendiriyorsunuz?

COVID-19'un neden olduğu zorlu ortama rağmen başarılı bir yıl geçirdik. Mayıs’ta Reno3 Serisi’ni tüketicilerle buluşturduk. Haziran ayında ilk kez akıllı telefon kategorisinin ötesine geçtik ve OPPO Enco W31 kulaklığımızı Türkiye'de satışa sunduk. Ağustos’ta A Serisi’nin yeni modellerini tüketiciyle buluşturduktan sonra Eylül’de yeni kulaklık modelimiz OPPO Enco W51 ve OPPO Watch'u piyasaya sunduk. Son çeyrekten sonra yeni Reno4 Serisi ile devam ettik.

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İşimizi 2021 yılında da büyütmeye devam ettik. 2020'de pandemi döneminde bile yıl ortasında Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmak için devlet kurumlarıyla çalışmaya başladık. Mart ayında Türkiye'deki fabrika yatırımımızı gerçekleştirdik. Şimdi, 2021'in son çeyreğinde, Reno6 Serisi de dahil olmak üzere ürünlerimizi pazara sunmaya devam ediyoruz.

Küresel salgında dünyanın bazı bölgeleri, farklı zamanlarda hissedilir bir şekilde kapanma yaşadı. Bu nedenle salgının etkisi, tek bir andan daha fazlasına yayıldı. Bazı bileşenlerle ilgili tedarik zinciri sorunları yaşandı. Ancak salgının başlangıcında dikkatli, uzun vadeli ve hızlı eylem planı yapan OPPO’nun bunlardan etkilenmediğini rahatlıkla söyleyebilirim.

OPPO bu yıl Türkiye'de Find Serisi’ni satışa sunmadı. Bunun nedeni nedir? Ürün satışları ve hedef kitle kriterleri açılarından Türkiye pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir ülkede satışa sunduğumuz ürünlere karar verirken yerel pazarın ihtiyaçlarını, markamızın o bölgedeki veya ülkedeki olgunluğu gibi çok çeşitli kriterleri göz önünde bulunduruyoruz. Küresel olarak tüm pazarlardaki tüketicilere hitap eden, yereldeki pazarlama faaliyetleriyle ve marka elçilerince desteklenen geniş bir ürün yelpazesi sunmayı hedefliyoruz. Bir bölgede markamızla yer alırken bu değerlendirmeyi göz önünde tutmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde hangi ürünleri pazara sunacaksınız? Türkiye pazarında hangi ürünleri göreceğiz?

Her zaman daha iyisinin ve inovasyonların peşinde olan OPPO, genç ve dinamik bir marka olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde akıllı telefon ve akıllı ürün kategorisinde yeni modelleri Türkiye'de ve daha geniş bir bölgede pazara sunmayı planlıyoruz.

OPPO'nun 5G teknolojilerindeki rolü nedir?

Mobil sektör gelişmeye devam etti ve şimdi 5G çağına giriyoruz. 5G, yalnızca milyonlarca cihazı süper yüksek hızlarda destekleyeceği için değil, aynı zamanda insanların yaşamını olumlu yönde değiştirebileceği için de önem taşıyor. Buna hepimizin sağlığını, sürdürülebilirliğini, erişilebilirliğini ve bağlanabilirliğini geliştirmek de dahil. 2022'nin sonunda Orta ve Doğu Avrupa'da tahmini 19 milyon 5G mobil aboneliği olacak. 2026 yılına kadar bu rakamın 196 milyona çıkması bekleniyor. OPPO, 5G standartlarının formüle edilmesinden ilk 5G akıllı telefonun piyasaya sunulmasına kadar, 5G’nin Orta ve Doğu Avrupa'daki gelişimine büyük katkılarda bulundu. 5G şebekelerinin herkes tarafından erişilebilir olmasına yardımcı olmak için, iş ortağı operatörlerimizle birlikte çalışarak inovasyonlarımızı ve patentlerimizi paylaşıyoruz. OPPO olarak, şu anda dünyanın en büyük ağ operatörlerinin 80'inden fazlasıyla stratejik iş ortaklığımız bulunuyor.

Gelecekte 6G, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini daha etkin kullanacağız. OPPO olarak bu alandaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

OPPO'nun şu anda dünya çapında 6 araştırma enstitüsü, 5 Ar-Ge merkezi ve araştırma ve geliştirmede çalışan 10.000 personeli bulunuyor. Bu rakam, tüm çalışanlarımızın yüzde 25'ini oluşturuyor. DNA'mızın odağında inovasyonun olduğunu söylemek yerinde olur. İnsanların arkadaşları ve aileleriyle iletişim halinde olması, hobilerini takip etmesi, yaratıcı olması ve kendi iyiliklerini gözetmesi gibi gerçek ihtiyaçlara dayanan insan merkezli inovasyonlar yapmayı amaçlıyoruz. Süper hızlı şarjdan yeni ve çığır açan görüntüleme yeteneklerine ve güçlü 5G bağlantısına kadar, inovasyonlarımızla akıllı telefon kullanıcıları için fark yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz. 5G, 6G, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine ek olarak donanım, yazılım ve tasarımda yeni temel teknolojiler geliştirmek için yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlarımız tamamen kullanıcılar ile teknoloji arasında daha etkin bir arayüz oluşturma arzumuzdan kaynaklanıyor.

Gelecek için nasıl bir yol haritası belirlediniz, planlarınız neler?

Yerel operatörler, distribütörler, perakendeciler ve kullanıcılarımızla yeni ve uzun süreli ortaklıklar geliştirerek sürdürülebilir büyümeye devam etmek istiyoruz. Global olarak hedefimizse, önümüzdeki beş yıl içinde en iyi üç akıllı telefon markası arasında yer almak ve globaldeki başarımızı bölge geneline yaymak. Daha da önemlisi, yerel pazarlarda ürünlerimizi kullananlara sürükleyici ve ilgi çekici deneyimler sunmayı amaçlıyoruz.