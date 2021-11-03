Türkiye'de üretilen yeni bir telefon daha satışa çıktı

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A16'nın 6,52 inç büyüklüğündeki Göz Koruyucu Ekranı, içerikleri rahatça izlemeyi sağlıyor. Telefonda ısıyı dağıtan yüksek termal iletken alüminyumdan üretilen bir arka kapak bulunuyor. Rahatlık sunmasının yanında, lazerle işlenmiş, vakum kaplamalı dekoratif çerçeve ise kapaktaki metalik parlaklığı öne çıkarıyor. Yalnızca 8,4 mm kalınlığındaki orta çerçeve, hem LCD ekranı hem de 5000 mAh pili olan bir telefon için "şaşırtıcı derecede" ince bir yapıda bulunuyor.

Kristal siyah; derin siyah doku içinde mavi bir renk tonuyla şeffaf bir kristal parlaklık veriyor. İnci mavisi; enerjiyi ileten metalik, inci gibi parlak bir parıltıyla öne çıkıyor.

A16, fotoğraf çekerken metinleri ayırt edebilen Google Lens OCR özelliğiyle seyahat ederken farklı dillerdeki metinleri çevirebilmeyi sağlıyor. Sosyal bir yaşam tarzı düşünülerek oluşturulan ve yerleşik Google Nearby'a sahip olan cihaz, kendi markası dışındaki telefonlarla veri paylaşmaya da olanak tanıyan Nearby Share işlevini kullanarak başkalarıyla bağlantı kurmaya olanak tanıyor.