Türkiye’de üretilen ve çok ses getirecek uygun fiyatlı Xiaomi telefonlar

Xiaomi telefonların Türkiye’deki üretimi tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’de fiyat/performans telefonlarıyla kullanıcıların yakından tanıdığı şirket; Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S ve Redmi 10 2022 olmak üzere bugüne kadar Türkiye’de üretilen 4 telefon modelini kullanıcılarıyla buluşturdu. Bu telefonlar, giriş ve orta seviye telefon arayanlar için uygun fiyatlı bir çözüm olarak karşımıza çıkarken, ihtiyacına en uygun telefonu almak isteyenler, uygun fiyatlı bu modeller arasında tercih yaparak uzun yıllar telefonlarını sorunsuz kullanabilme şansına sahip.

Redmi 9C

Xiaomi markasının Türkiye’deki göz bebeği olarak da nitelendirebileceğimiz Redmi 9C, Xiaomi markasının Türkiye’de üretilen ilk telefonu olma özelliğine sahip. Uygun fiyatlı telefon arayanlar için biçilmiş kaftan olan bu model, hem işlemcisi hem kamerasıyla ve batarya ömrüyle giriş seviyesindeki ihtiyaçları karşılıyor.

6.53 inç’lik HD+ ekrana sahip olan ve damla çentik tasarımıyla dikkat çeken Redmi 9C, 400 nit ekran parlaklık seviyesine sahip ve günümüzün standartlarına uygun bir geniş ekran kullanıyor. 720x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunan model, yüzde 81.1 ekran/gövde oranına sahip.



Oyun oynarken de film izlerken de bu büyük ekrandan fazlasıyla verim alabiliyorsunuz. Diğer yandan MediaTek Helio G35 işlemci de bu telefona güç veriyor. Hemen her uygulamayı sorunsuz çalıştırabilirken, oyunları da rahatça oynayabiliyorsunuz.

Telefonun kamera performansı da giriş seviyesi bir telefon için oldukça iyi. 13 MP ana kameraya sahip olan ürün, aynı zamanda 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörleriyle de farklı senaryolarda fotoğraf ve video çekimlerini mümkün kılıyor.



Redmi 9C’nin öne çıkan bir diğer özelliği de 5000 mAh kapasiteli bataryası. Oldukça büyük bir bataryaya sahip olması nedeniyle Redmi 9C, kullanıcılarını prizden daha uzun süreler uzak tutacak.

Redmi 9C’nin yayın tarihi itibari ile tavsiye edilen satış fiyatları ise şöyle:

32GB: 3.299 TL

64GB: 3.599 TL

128GB: 3.999 TL

Redmi 9T

Türkiye’de üretilen bir diğer Xiaomi modeli de Redmi 9T adını taşıyor. 6.53 inç’lik IPS LCD ekrana sahip model, yüzde 83 ekran/gövde oranına sahip. 400 nit ekran parlaklık seviyesi sunan Redmi 9T, 1080x2340 piksel ekran çözünürlüğü ile dikkat çekiyor.

Qualcomm’un 11 nm sürecinde üretilen 8 çekirdekli Snapdragon 662 işlemcisinden gücünü alan model, uygulamaları ve oyunları herhangi bir takılma olmadan, akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.



Redmi 9T’nin öne çıkan bir başka özelliği de kamera tarafında kendini gösteriyor. Cihazın arka yüzünde 4’lü kamera kurulumu yer alıyor. 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kamera, düşük ışık koşullarında da çok büyük kayıplar yaşamadan net görüntüler ortaya koyabiliyor. Diğer yandan bu ana kameraya 120 derece geniş açılı 8 MP kamera, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü de eşlik ediyor. Makro çekime meraklı olan kullanıcıların giriş seviyesindeki ihtiyacına yanıt veren Redmi 9T, derinliği de başarılı bir şekilde fotoğrafta uygulayarak portre fotoğraflar söz konusu olduğunda adından söz ettiriyor.

Batarya performansı da Redmi 9T’yi kendi kategorisinde güçlü bir telefon haline getiren önemli bir özellik. 18W hızlı şarj desteği ile birlikte kısa sürelerde şarj edebildiğiniz Redmi 9T, iki güne kadar batarya sıkıntısı olmadan kullanılabiliyor. Bu süre elbette göreceli olup; telefonunuzu kullanma yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Ancak piyasadaki pek çok telefona göre batarya tarafında Redmi 9T’nin oldukça iddialı bir model olduğunu söyleyebiliriz.

Redmi 9T’nin yayın tarihi itibari ile tavsiye edilen satış fiyatları ise şöyle:

64GB: 3.999 TL

128 GB: 4.299 TL

Redmi Note 10S

Redmi Note 10S, Türkiye’de üretilen bir diğer Xiaomi telefon. 6.43 inç büyüklüğünde AMOLED nokta ekrana sahip bu model, pek çok özelliğiyle dikkat çekiyor. Ancak özellikle de kamera performansı söz konusu olduğunda Redmi serisi içinde özel bir model.

Telefonun arka yüzünde dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Ancak bu cihazı diğer modelleri ile karıştırmayın. Bu kameraların her biri işini çok iyi yapıyor. Bir kere kesinlikle şaşırtıcı derecede ayrıntılı görüntü yakalayabiliyor. Ana kameramız 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor ve objektife giren kareleri oldukça detaylı bir şekilde ölümsüzleştirebiliyor. Bu çözünürlükte görüntüyü alabilmek için kamera ayarlarından Daha Fazla kısmına gelerek 64 MP ayarını seçmeniz yeterli.



Tabii iş sadece ana kamerayla bitmiyor. Ana kameraya eşlik eden 2 MP makro, 2 MP derinlik sensörü ve 118 derecelik görüş alanına sahip 8 MP ultra geniş açılı sensör de beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Portre fotoğraf çekmeyi pek çoğumuz seviyoruz, bu açıdan 2 MP derinlik sensörünü kullanarak hayli başarılı çekimler yapabiliyoruz. Benim gibi makro çekimlere meraklıysanız Redmi Note 10S’in makro kamerasını da seveceksiniz. Kadraja çok daha fazlasını sığdırmak istediğiniz zamanlarda ise geniş açılı kamera imdadımıza yetişiyor ve tatmin edici sonuçlar elde edebiliyorsunuz.

Bu telefonu kullanıyorsanız uygulama ve oyunlardan da yüksek performans alabiliyorsunuz. 8 çekirdekli MediaTek Helio G95 işlemci bu telefona güç veriyor ve özellikle de oyunlar söz konusu olduğunda oldukça iyi bir deneyim vadediyor. Hangi oyunu oynadığınızın ise hiçbir önemi yok.

Redmi Note 10S, güçlü performansını aynı zamanda bataryasına da borçlu. 5000 mAh kapasiteli bataryası sayesinde prizlerle eskisi kadar yüz göz olmuyoruz ve günlük koşturmaca içinde bize sorunsuz bir şekilde eşlik edebiliyor. Tabii uzun batarya ömrü, aynı zamanda hızlı şarj desteğini de arkasına almış. 33W hızlı şarj desteği ile çok kısa sürelerde telefonunuzu şarj edebilirsiniz.

Redmi Note 10S’in yayın tarihi itibari ile tavsiye edilen satış fiyatları ise şöyle:

64GB: 5.399 TL

128GB: 5.699 TL

Redmi 10 2022

Türkiye’de üretilen en yeni Xiaomi telefon modeli olan Redmi 10 2022, 6.5 inç’lik ekran büyüklüğüne sahip. Bu büyük ekran, aynı zamanda 90 Hz AdaptiveSync özelliğini de destekliyor ve ekranda akıcı bir kullanım deneyimi mümkün oluyor. Yüzde 83 ekran/gövde oranına sahip olan model, 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğünü ekrana yansıtıyor.

Redmi 10 2022, işlemci tarafında da güçlü bir model. 8 çekirdekli MediaTek Helio G88 işlemciden gücünü alan model, oldukça hızlı çalışıyor ve kullanıcısına uzun yıllar eşlik edebilecek düzeyde bir telefon. Oyun ve uygulamaları sorusuz bir şekilde çalıştırabilen Redmi 10 2022 ile bugünün popüler oyunlarını da yüksek grafik kalitesiyle akıcı bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.



Redmi 10 2022’nin iddialı olduğu alanlardan biri de kamera performansında saklı. Modelde 4’lü kamera kurulumu bulunuyor. 50 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kameraya 8 MP geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. 1080p 30fps video kaydı yapabilen Redmi 10’un ön yüzünde de f/2.0 diyafram aralığında 8 MP kamera konumlandırılmış.

5000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Redmi 10, 18W hızlı şarj desteğine sahip ve günlük koşturmaca içinde batarya kabusunu kullanıcısına yaşatmıyor.

Redmi 10 2022’nin yayın tarihi itibari ile tavsiye edilen satış fiyatı ise şöyle:

128GB: 4.499 TL

SONUÇ

Xiaomi, Türkiye’de üretilen telefon modelleriyle hem işlemci, kamera ve batarya tarafında güçlü ürünler ortaya koyarken, uygun fiyatlarıyla da kullanıcıların yüzünü güldürüyor.

Fiyatlarla ilgili önemli bir noktanın altını çizelim: Tavsiye edilen son kullanıcı fiyatları ile piyasada bulunabilen fiyatlar arasında fark görebilirsiniz. Zira yasalarımız uyarınca her bir satıcının satış fiyatını dilediği şekilde belirleme hakkı bulunmaktadır.

Önemli bir hatırlatma daha yapalım: Xiaomi, sadece satışa değil, satış sonrası da kullanıcısına desteğe önem veren bir şirket. Xiaomi, cep telefonlarının satış sonrası hizmetlerine çok önem veriyor. Garanti şartları kapsamındaki cihazlara ücretsiz olarak verilen hizmetin en hızlı şekilde çözümlenmesi amaçlanıyor. Resmi satış sonrası servis noktalarının detaylarını mi.com/tr adresinde bulabilirsiniz.







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