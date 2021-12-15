Türkiye’de üretilen OMIX modelleri satışta

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Türkiye pazarına kısa süre önce giren Singapur merkezli teknoloji markası OMIX Tuzla Organize Sanayi Bölgesindeki tesisinde üretilen X300 ve X500 akıllı telefon modellerini ve ekosistem ürünlerini düzenlenen bir etkinlikle tanıttı.

OMIX Türkiye CEO’su Muzaffer Gölcü yaptığı açıklamada, “OMIX olarak 15 yeni teknoloji ürünümüz ile giriş yaptığımız Türkiye akıllı telefon pazarındaki öncelikli hedefimiz yüzde 10’luk bir payı elde etmek. Bu hedef doğrultusunda 2022’de başka akıllı telefon modellerimizi de müşterilerimizle buluşturacağız. Bu yeni modellerle pazardaki ürün sayımız 20’yi aşmış olacak. Türkiye’de teknolojinin sadeleştiği ve akıllı teknolojilere herkesin erişebildiği bir pazar yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.