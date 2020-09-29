Türkiye'de telefon numarası taşıma sayısı 146 milyonu geride bıraktı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerinden yaptığı derlenen bilgiye göre, ülkede 81,8 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor.

Numara taşıma işlemi sayısı bugün itibariyle 146 milyon 452 bine ulaşırken, bunun 144 milyonu 322 bini cep telefonu, 2 milyon 130 bini sabit telefon numaralarından oluştu.

Dönemler itibarıyla bakıldığında yılın birinci çeyreğinde mobil numara taşıma sayısı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,6 arttı.

Mobil numara taşınabilirliği hizmetiyle ocak-mart döneminde, Turkcell yaklaşık 24 bin abone, TT Mobil yaklaşık 15 bin abone, Vodafone ise yaklaşık 9 bin abone kazandı.

Türkiye'de 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi. Bugüne kadar sabit hatlarda toplam 2 milyon 130 bin numaranın taşınma işlemi gerçekleştirildi.



