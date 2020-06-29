Türkiye'de siber saldırı sayısı karantina sürecinde iyice arttı

Akıllı telefon kullanıcılarına yönelik siber saldırıların istatistiklerini inceleyen araştırmacılar, Türkiye’de Ocak - Haziran 2020 döneminde siber saldırı sayısının 159.415’e ulaştığını tespit etti. Benzer sayılar aynı dönemde Suudi Arabistan’da da görülse de Türkiye’de yaşanan vakaların genel dinamiğine bakıldığında karantinanın ülkedeki tehdit durumunu olumsuz yönde etkilediği ve zararlı faaliyetlerin artmasına neden olduğu anlaşıldı.

Taşınabilir platformlara bağımlılığımız arttıkça akıllı telefonların iş süreçleri ve günlük yaşantıdaki rolü de büyüyor. Bu durumun farkında olan siber suçlular, zararlı yazılımların dağıtım yöntemlerine ve kullandıkları saldırı vektörlerine daha fazla özen gösteriyor ve kriz dönemlerinde faaliyetlerini sıklaştırıyor. Doğru zamanlama, birçok durumda bir saldırının başarıya ulaşmasında çok önemli rol oynuyor. Siber suçlular, baskı altındayken güvenlik önlemlerini gevşeten ve telefonlarına güvenilir güvenlik çözümleri kurmayan kişilerden yararlanıyor.

Yılın ilk aylarında Türkiye’de yaşanan saldırı sayısı 51.000’in biraz üzerindeyken, Mart ve Nisan’da %35 daha fazla zararlı yazılımla 71.000 sınırını geçti. Mayıs ayında da bu artış devam etti. Kaspersky’nin yaptığı gözlemlere göre, ilkbaharın son ayında kullanıcılar, toplam en az 34.000 saldırıya maruz kaldı.

Ancak uzmanlar paniğe gerek olmadığını düşünüyor. “Siber güvenlik söz konusu olduğunda, tüm dünyada yaşanan bir değişim günlük davranışlarımızı yeni saldırı vektörlerine karşı yeniden değerlendirmemizi gerektiriyor.” diyen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Victor Chebyshev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Covid-19 salgını ve insanların evden çalışmaya başlaması, siber saldırganların yeni saldırı vektörleri denemesine ve toplumun henüz hazır olmadığı yeni yöntemler kullanmasına yol açtı. Henüz yalnızca 5 ay olmasına rağmen 2020’de saldırganların kullanıcıları şaşırtmak için bazı inanılmaz teknikler kullandığına şahit olduk. Bu nedenle Covid-19 dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olup temel siber güvenlik önlemlerini almak gerekiyor. Özellikle Türkiye gibi, bankacılığı hedef alan zararlı yazılımların ve diğer tehlikeli mobil zararlı yazılımların sık görüldüğü bölgelerde buna özen gösterilmeli.”



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