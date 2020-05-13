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Teknoloji
Haber Giriş: 13.05.2020 - 12:58,Son Güncelleme:

Türkiye'de pazar payını artıran Anker'de önemli görev değişimi

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Türkiye'de pazar payını artıran Anker'de önemli görev değişimi
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Anker Innovations, Orta Asya’dan sonra İsrail’i de Türkiye’deki yönetime bağlarken, Cem Bodur’un görevine Türkiye, İsrail ve Orta Asya Ülke Müdürü olarak devam edeceğini açıkladı.

Anker, hızlı büyüme yaşadığı Türkiye’de önemli değişiklikler yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Orta Asya ülkelerinin bağlı olduğu Türkiye, İsrail'in de bağlandığı bölgesel ve önemli bir ülke konumuna yükseldi. 

Türkiyede pazar payını artıran Ankerde önemli görev değişimi

Türkiye açısından bu önemli gelişmeyle ilgili görüşlerini sunan Cem Bodur, “Ülkemizle ilgili bu değişiklikten mutluyuz. Türkiye, Anker Innovations ekosisteminde geçtiğimiz son iki yılda en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer almıştı. Bu gelişme ile birlikte Anker nezdinde de bölgesel olarak çok daha önemli bir konuma sahip olmuş durumdayız.” dedi.

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