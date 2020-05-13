Türkiye'de pazar payını artıran Anker'de önemli görev değişimi

Anker, hızlı büyüme yaşadığı Türkiye’de önemli değişiklikler yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Orta Asya ülkelerinin bağlı olduğu Türkiye, İsrail'in de bağlandığı bölgesel ve önemli bir ülke konumuna yükseldi.



Türkiye açısından bu önemli gelişmeyle ilgili görüşlerini sunan Cem Bodur, “Ülkemizle ilgili bu değişiklikten mutluyuz. Türkiye, Anker Innovations ekosisteminde geçtiğimiz son iki yılda en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer almıştı. Bu gelişme ile birlikte Anker nezdinde de bölgesel olarak çok daha önemli bir konuma sahip olmuş durumdayız.” dedi.