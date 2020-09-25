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Teknoloji
Haber Giriş: 25.09.2020 - 15:21 | Son Güncelleme:

Türkiye'de oyun sektörü bu kez internette bir araya geliyor

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Türkiye'de oyun sektörü bu kez internette bir araya geliyor
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2012 yılından beri ülkemizde geliştirilen orijinal fikri mülkiyete sahip oyunları belirleme ve ödüllendirme amacıyla Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ TEKNOKENT ATOM (Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi) iş birliğiyle düzenlenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri'nin 2020 yılı etkinliği COVID-19 sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Kristal Piksel’e yapılan başvurular oyun dünyasının, medyanın ve akademik camianın isimlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek. Oyunlar mobil, PC, Konsol, VR oyunu, Hypercasual, en iyi müzik, en iyi görsel tasarım gibi toplam 15 kategoride yarışacaklar. 

Kristal Piksel’e başvuracak geliştiricilerin, başvurularında belirttikleri oyunla ilgili fikri mülkiyet haklarına sahip olmaları ve oyunlarının herhangi bir platformda 31 Ekim 2018 ve 20 Ekim 2020 son başvuru tarihi arasında yayınlanmış olması gerekiyor.

Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri Töreni ise 22 Kasım 2020 tarihinde Game Changers etkinliği ile birlikte gerçekleşecek. 

VMworld 2020 bu kez kapılarını internette açıyor Dünya aylardır zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle de pandemi nedeniyle şirketler, dijital dönüşüm sürecine hızlıca adapte olmaya çalışırken, bu kapsamda kurumsal yazılımın öncü ve yenilikçi şirketi VMware, işletmelerin yanında yer alıyor ve pek çok çözümüyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir kitleye ulaşıyor. Bu kapsamda WMware Türkiye Ülke Direktörü Murat Mediceler ile pandemi sürecinde şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini ve 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilecek olan WMworld 2020 zirvesinin detaylarını konuştuk.(Sponsorlu İçerik)
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