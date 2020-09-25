Türkiye'de oyun sektörü bu kez internette bir araya geliyor

Kristal Piksel’e yapılan başvurular oyun dünyasının, medyanın ve akademik camianın isimlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek. Oyunlar mobil, PC, Konsol, VR oyunu, Hypercasual, en iyi müzik, en iyi görsel tasarım gibi toplam 15 kategoride yarışacaklar.

Kristal Piksel’e başvuracak geliştiricilerin, başvurularında belirttikleri oyunla ilgili fikri mülkiyet haklarına sahip olmaları ve oyunlarının herhangi bir platformda 31 Ekim 2018 ve 20 Ekim 2020 son başvuru tarihi arasında yayınlanmış olması gerekiyor.

Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri Töreni ise 22 Kasım 2020 tarihinde Game Changers etkinliği ile birlikte gerçekleşecek.