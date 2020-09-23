Türkiye'de kuruluşlara ilk kez PIN destekli SoftPOS teknolojisi sunulacak

Bugün dünya genelinde 500 milyon işletmeden yalnızca yüzde 15'i ödemelerde kart kabul ederken, 180 milyon mikro işletme ise ödeme terminallerinin yüksek maliyeti nedeniyle yalnızca nakit üzerinden ticaretini yürütüyor. Özellikle küçük ve mikro ölçekteki işletmelerin finansal ihtiyacını karşılayacak “uygun maliyetli” ödeme çözümlerine duyulan ihtiyaç son yıllarda temassız teknolojilere yönelişi artırdı. Tüm dünyayı derinden etkileyen COVID-19 pandemisiyle hijyenin ön plana çıkması da nakit ödemelerden kaçınılmasını ve temassız kartlı ödemelerin yükselişe geçmesini sağladı. Global Knowledge Management’ın hazırladığı dünya çapındaki çalışmada hali hazırda temassız kartı olmayanların 3’te 1’inden fazlasının pandemiyle birlikte en kısa sürede temassız kart sahibi olmak istedikleri verisi yer alıyor. Küresel teknoloji pazarı danışmanlık şirketi ABI Research’ün son çalışmasına göre global olarak temassız ödemeler COVID-19 öncesi beklentilere kıyasla yüzde 6-8 arasında daha fazla artacak. Çalışma 2020’de verilen tüm kartların yüzde 65’inden fazlasının da temassız olduğuna vurgu yapıyor.

İNOVATİF ÇÖZÜMLE GELEN KOLAYLIK VE MALİYET AVANTAJI

Türkiye’nin global ödeme çözümleri şirketi PayCore da geliştirdiği SoftPOS teknolojisiyle tam da bu noktada yenilikçi bir çözümle sektörü dönüştürüyor. SoftPOS, NFC destekli Android akıllı telefonların ve tabletlerin herhangi bir ek cihaza gerek kalmadan POS terminali olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Bu çözümle birlikte üye işyerleri temassız kartlar, mobil cüzdanlar ve giyilebilir cihazlardan miktar ne olursa olsun kendi kişisel mobil cihazları ile ödeme kabul edebiliyor. PIN’li ve PIN’siz tüm işlem tiplerini destekleyen Pin on Glass teknolojisiyle, temassız limit dışında ödemeler de POS olarak kullanılan telefonların ekranlarından PIN girilerek kolaylıkla kabul edilecek. SoftPOS, yüksek tutarlı işlemlerle de üye işyerlerine kolaylık ve maliyet avantajı sağlıyor. Türkiye’de birçok kurum tarafından kullanılan çözüm, yurt dışında da gerçekleştirilen iş birlikleriyle hızla yaygınlaşıyor.

“TÜRKİYE’DEN VISA’NIN PIN ON GLASS ONAYI VERDİĞİ İLK ŞİRKETİZ”

Tüm bu atılımların ardından PayCore, Visa Ready Programı’na dahil oldu ve sonrasında hem SDK, hem white-label app onayı almayı başardı. PayCore CEO’su Turgut Güney, çalışmanın başarıyla tamamlanmasının global yolculuklarında önemli bir kilometre taşı olacağını belirtiyor. SoftPOS’u Visa onaylı bir çözüm olarak hizmete sunmanın kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Güney, “SoftPOS çözümümüzün hem SDK hem white-label uygulama olarak onay alması sayesinde bankalar mobil uygulamalarına SoftPOS özelliğini entegre edebilecekleri gibi alternatif olarak White-label uygulama sayesinde de sadece logo ve tema değişimiyle SoftPOS’u özelleştirmeleri mümkün olacak. Bu iki çözümü de bir paket olarak Visa’nın onayıyla sağlayan dünyadaki sayılı şirketlerden biriyiz” diyor.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise “Visa olarak her zaman önceliğimiz, tüketicilerin ve iş yerlerinin ihtiyaçlarına göre şekillenen yeni nesil ödeme teknolojilerinin hayata geçmesine destek olmak. Tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde gördük ki nakitle temastan kaçınan tüketiciler, kartlı ve özellikle temassız ödeme teknolojilerini tercih ediyor. SoftPOS çözümleri, işletmelere tam da tüketicilerin dijital ödeme yapabilmeyi talep ettiği bu dönemde Android telefonlarını temassız POS cihazlarına dönüştürme imkanı sunuyor. Türkiye’de ilk kez Paycore’un Visa’dan finansal kuruluşlara sunmak üzere onay aldığı PIN destekli SoftPOS ise temassız limitinin üzerindeki ödemelerin de Visa kartlarıyla kolaylıkla yapılmasına olanak sağlıyor. KOBİ’lerin temassız ödeme kabul altyapısını yaygınlaştıracak ve Türkiye’nin kart kabul inovasyonunda öncü olacak bu çözüme destek vermekten ötürü mutluyuz” dedi.



