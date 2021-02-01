Türkiye'de kullanıcılar veri kaybında çabuk panik oluyor

Global ölçekte yaşanan pandemi süreci, iş akışlarını ve organizasyonel yapıları değiştirirken veri kurtarmaya yönelik taleplerin de artmasına neden oldu. Eski normalde daha çok kişisel verilere yönelik kurtarma taleplerinin gerçekleştiğini ancak yeni normal ile birlikte bu taleplerin arasına şirket verilerinin de yoğun şekilde dahil olduğuna dikkat çeken siber güvenlik uzmanı Serap Günal, çoğunluğunun kullanıcı hatalarından kaynaklandığı veri kayıplarının Türkiye özelindeki genel görünümünü özetliyor.

Verilere Ulaşılamadığında Çabuk Panik Olunuyor

Teknolojik gelişmelerin getirdiği en büyük avantaj veriyi oluşturma ve ona ulaşmada büyük kolaylıklar sağlaması oluyor. Bu gelişmelere de hızlıca adapte olabilen Türk insanın ise tek dezavantajı kullandığı dijital cihazlarda verileri korumadaki bilinçsizliği olarak görülüyor. Birçok hard disk, laptop ve telefonlardaki kişisel veriler için gerekli koruma önlemlerine kullanıcıların dikkat etmediğini aktaran Serap Günal, panik olma ve umutsuzluğa kapılma konusunda Türk kullanıcıların ciddi endişeler taşıdıklarına tanık olduklarını belirtiyor.

Fotoğraf ve Videoların Yanı Sıra Şirket Verileri de Büyük Önem Taşıyor

Yeni normaldeki uzaktan çalışma sistemine geçiş ile birlikte birçok çalışanın şirket verilerine kişisel cihazları üzerinden erişim sağladığı görülüyor. Eski normalde, daha çok fotoğraf ve videolar için veri kurtarma talebini ileten kullanıcıların daha yoğun olduğunu aktaran Serap Günal, pandemi ile birlikte bu taleplerin arasına şirket verilerinin de girdiğini ifade ediyor. Kullanıcılardan önce verilerine ulaşamadıklarına dair şaşkınlık içeren mesajlar aldıklarını, daha sonrasında kullanıcı hatası nedeniyle sorunların gerçekleştiğini anladıklarında ise bu duygu durumunun endişe ve yardım talepleriyle şekillendiğini belirten Günal, profesyonel veri kurtarma hizmetlerinin bu süreçte verileri kurtarabildiğini ancak bireysel olarak kullanıcıların başvurdukları profesyonel olmayan müdahalelerin ise veri kayıplarının ciddi oranda artmasına neden olduğuna dikkat çekiyor.

Müdahalede Bulunmaktan Kaçının

Cihazlarla ilgili sorunlar yaşandığında tüm uzmanların genel görüşü kullanıcıların yanlış müdahalelerde bulunduğuna yönelik. Verilerin çoğu cihazlara gerçekleştirilen yanlış müdahalelerden dolayı kurtarılamıyor. Bir eylemin sonucunda başarı elde edildiği düşünülen herhangi bir profesyonel olmayan tekniğin verileri yok edeceğini aktaran Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, verilerin kurtarılması için uzmanlardan ve standartları yüksek laboratuvarlara sahip veri kurtarma merkezlerinden destek almanın gerekli olduğunu belirtiyor.